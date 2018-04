Calcio | Napoli frena | col Milan è 0-0

Milan-Napoli 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : Milan-Napoli 0-0, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il big match valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Napoli che hanno dato vita ad una partita spettacolare, 0-0 che probabilmente non serve a nessuno. La squadra di Sarri doveva ritrovarsi il più vicino possibile alla Juventus in vista della scontro diretto, pareggio che quindi complica un pò la situazione in vista delle prossime giornate, stesso ...

Pagelle/ Milan Napoli : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 32^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Milan Napoli: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata a San Siro, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 15:54:00 GMT)

Calciomercato Milan - sorprendente scambio con il Napoli? I dettagli Video : Il #Milan è molto attivo sul mercato in questo periodo finale della stagione. Stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, infatti, il club rossonero avrebbe messo nel mirino Andrea Belotti, forte attaccante del Torino gia' to nella scorsa sessione estiva di #Calciomercato. Mirabelli e Fassone, infatti, stanno cercando un bomber in grado di garantire 20/25 reti all'anno, e Belotti potrebbe essere l'uomo ideale per il reparto offensivo di ...

Napoli Calcio ultimissime - sei big pronti all'addio se parte Sarri : Il futuro del tecnico toscano influenza anche il mercato che sarà: assodata la separazione da Reina, De Laurentiis rischia di dover salutare il nocciolo duro del patto scudetto Napoli, un brutto ...

Calciomercato Milan - Suso piace al Napoli. Lo spagnolo interessa anche all'estero : Domenica alle 15.00 a San Siro la sfida Milan-Napoli. In campo ci sarà anche Suso, che come lo scorso anno interessa alla squadra allenata da Maurizio Sarri. Lo spagnolo per caratteristiche tecniche è ...

Calciomercato : Cavani in rottura con il Psg - clamoroso ritorno a Napoli? I tifosi già sognano uno spettacolare tridente con Martens e Insigne : Situazione sempre più delicata in casa Psg, in particolar modo tiene banco il rapporto tra Cavani e Neymar, ormai sempre più incrinato. L’uruguaino pensa da un clamoroso ritorno in Italia con il Napoli pronto ad approfittare dei “capricci” del bomber che fece incantare il San Paolo. Il presidente De Laurentiis vuole creare un Napoli sempre più forte e competitivo e Cavani non può far altro che migliorare la squadra. I tifosi ...

Calcio : Napoli nel recupero batte Chievo : 16.54 Il Napoli,con un finale entusiasmante, sorpassa il Chievo con le reti di Milik (89') e Diawara (93').In coda importanti successi del Verona e del Crotone. BENEVENTO-JUVENTUS (sabato) 2-4 ROMA-FIORENTINA (sabato) 0-2 SPAL-ATALANTA (sabato) 1-1 SAMPDORIA-GENOA (sabato) 0-0 TORINO-INTER 1-0 CROTONE-BOLOGNA 1-0 H.VERONA-CAGLIARI 1-0 ...

Napoli-Chievo live : 0-0 - Mertens sbaglia un Calcio di rigore! : Arginare la fuga della Juventus, tenere vivo il discorso scudetto, riprendere il cammino da record interrotto bruscamente a marzo. Il Napoli ha tanti validi motivi per battere oggi il Chievo, una di...

Pagelle/ Napoli Chievo : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 31^ giornata - primo tempo) : Pagelle Napoli Chievo: Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo allo stadio San Paolo nella trentunesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:01:00 GMT)

Napoli Calcio ultimissime - intreccio con il Bologna per Verdi : Sono due i nomi in ballo sull'asse tra azzurri e rossoblù: questi ultimi seguono Rog, mentre i campani non hanno mai mollato la pista Verdi

Calciomercato Cagliari - oro Barella. Juventus - Napoli e Roma lo osservano : Cagliari - La sua prima vera stagione da protagonista in Serie A si sta trasformando in una cavalcata entusiasmante tanto che il Cagliari si aggrappa al suo gioiello Nicolò Barella per acciuffare al ...

Calciomercato Napoli - pressing su Leno. Nel mirino anche Fabra : Napoli new generation: via al restyling azzurro Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio

Calciomercato Milan - scambio 'spagnolo' con il Napoli? Video : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan; le ultime news si concentrano su Jesus Suso, sicuramente uno dei migliori calciatori del club rossonero. L'ex esterno offensivo del Liverpool potrebbe decidere di lasciare il Milan al termine della stagione, soprattutto nel caso in cui la squadra di Gattuso non dovesse riuscire ad ottenere la qualificazione in Champions League. Stando a quanto riportano le ultime ...

Napoli Calcio - offerta choc del Monaco per Sarri : Il club del Principato mette sul piatto un ingaggio di 6 milioni all'anno per il tecnico toscano, concentrato intanto sulla squadra, pronta a riaccogliere in gruppo Ghoulam