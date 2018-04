Calcio a 5 | 25^ giornata Serie A 2018 | Luparense e Acqua&Sapone ancora a braccetto

oasport

(Di domenica 15 aprile 2018) Prosegue la fuga in coppia al vertice del campionato diA 2017-dia 5. Nella 25^ e penultima, laha sconfitto 3-8 il Feldi Eboli grazie alle doppiette di Ramon, Jesulito e Rafinha e ha preservato la prima posizione in compagnia dell’Acqua&Sapone Unigross, che ha approfittato del ritiro dal campionato da parte del Pescara per ottenere la vittoria per 6-0 a tavolino e restare a contatto con i Lupi. Non molla, intanto, la Came Dosson, che ha riscattato il passo falso di Reggio Emilia portando a casa un importante successo contro l’Italservice Pesaro, sconfitto 6-1 con due reti a testa per Grippi e Vieira. La Came resta così al terzo posto a 2 punti dalla vetta e confida di guadagnare almeno una posizione al termine dell’ultima, dopo aver dominato a lungo nel girone di ritorno. Da registrare, invece, il netto successo per ...