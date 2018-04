Calci e pugni a steward | tre arresti

Milan-Napoli - pugni e Calci a steward : arrestati tre ultrà partenopei : Momenti di tensione all'ingresso dello stadio San Siro poco prima dell'inizio di Milan-Napoli. Tre tifosi partenopei sono stati arresati dagli agenti della Digos per aver aggredito con l'asta di una ...

Aggressione a equipaggio 118 a Napoli : pugni e Calci a una dottoressa : Si chiama Mariolina Luongo il medico dell'equipaggio Ponticelli del 118 che ieri sera é stata aggredita malmenata e presa a schiaffi pugni e sputi da una decina di persone, familiari e...

Una donna massacrata ?a Calci e pugni in strada : Modena. Mercoledì notte. Una donna 44enne è in mezzo alla strada, sanguinante. Ha riportato lesioni gravissime dopo essere stata massacrata di botte da un uomo di 40 anni. Il brutale pestaggio viene "rivendicato" dall'autore del folle gesto anche di fronte ai poliziotti: "Ho ucciso la mia amica", avrebbe detto l'uomo che sembrerebbe essere un conoscente della vittima. donna massacrata in stradaLa prognosi della donna, che è stata trasportata ...

Palermo - Calci e pugni sul pancione : picchia la compagna fino a farla abortire : È l'esito di una situazione di violenza domestica e 'prevaricazioni' continue, durata circa un anno. L'accusa per F.I. è quella di lesioni gravi e procurato aborto.Continua a leggere

Steward aggredito a Calci e pugni - denunciati 2 tifosi Benevento : Due tifosi del Benevento, di 47 e 26 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni per aver aggredito uno Steward all’ingresso dello stadio “Ciro Vigorito” ieri in occasione dell’incontro di Serie A Benevento-Hellas Verona disputato ieri pomeriggio e terminato 3-0 a favore dei sanniti. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri impegnati nel servizio di ordine pubblico predisposto e intervenuti sul posto, i ...

Pestato a Calci e pugni per una ragazza davanti a un locale nel centro di Roma : Pestato a calci e pugni per una ragazza davanti a un locale nel centro storico di Roma. A denunciare l'aggressione un ragazzo di 28 anni residente ad Albano Laziale, alle porte della Capitale. Il ...

Bologna : “Sei frocio?” E poi sputi - Calci e pugni contro uno studente inglese in Erasmus : La vittima è un ragazzo britannico: insultato, pestato e derubato da tre italiani nell'indifferenza totale vicino via Indipendenza. Il sindaco Virginio Merola: "Bologna non è questo. Abbraccio simbolico di tutta la città alla vittima".Continua a leggere

Floridia - botte alla madre e Calci e pugni alla sorella per l'auto negata : Due arresti sono stati portati a termine a Floridia, Uno per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, l'altro per atti violenti, quali aggressioni fisiche e minacce,. In carcere è finito, D.B.

'Sei ebrea?' e giù di Calci e pugni : aggressione antisemita subito da una giovanissima : ...perché ebrea Il crescente odio razziale ravvisato negli ultimi anni in gran parte dell' Europa ha prima sollevato l'allarme del ritorno al razzismo e successivamente è scomparso dalla cronaca, ...

Ravenna - Calci e pugni ad anziane ospiti di una casa famiglia. Una di loro legata con una catena : Arresto in flagranza per i due gestori della struttura. Il procuratore capo: "Le immagini delle nostre telecamere si commentano da sole"

Calci e pugni a pazienti disabili : Potenza, 26 mar. , Adnkronos, - Otto educatori e assistenti ai disabili sono stati arrestati e posti ai domiciliari nell'inchiesta 'Riabilitazione invisibile' coordinata dalla Procura di Potenza, con ...

Calci e pugni a pazienti disabili : Potenza, 26 mar. (Adnkronos) - Otto educatori e assistenti ai disabili sono stati arrestati e posti ai domiciliari nell'inchiesta 'Riabilitazione invisibile' coordinata dalla Procura di Potenza, con indagini delegate ai carabinieri del Nas di Potenza. In tutto 15 le misure cautelari, compresi due pr

Calci e pugni a pazienti disabili : Otto educatori e assistenti ai disabili sono stati arrestati e posti ai domiciliari nell'inchiesta 'Riabilitazione invisibile' coordinata dalla Procura di Potenza, con indagini delegate ai carabinieri ...

Potenza : Calci e pugni ai disabili che dovevano curare - coinvolti medici e un religioso : Otto persone sono state arrestate e poste ai domiciliari per maltrattamenti su disabili commessi nella struttura riabilitativa dei “Padri Trinitari” di Venosa. Disposti inoltre cinque divieti di dimora e due interdizioni dalla professione medica.Continua a leggere