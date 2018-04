Buffon | ironia della Fiesole per il rigore annullato alla Spal con il Var | ' Orsato

corrieredellosport

: @fratellicrozza un conto l'ironia ..un conto la cattiveria.!! Buffon non si tocca..Vi cancello dalla mia tv - Lucianodapino1 : @fratellicrozza un conto l'ironia ..un conto la cattiveria.!! Buffon non si tocca..Vi cancello dalla mia tv - nedludhan : Buffon, ironia della curva Fiesole per il rigore tolto alla Spal con il Var: «Orsato insensibile»… - Anna_1897 : @giusmusa @gianluigibuffon Beh nessuno discute il suo modo di fare ironia o satira d’altronde è il suo mestiere. Re… -

(Di domenica 15 aprile 2018) Nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il dirigenteFiorentina ha aggiunto: 'Cairo ha detto che uncome quello in Italia, contro la Juve, non lo danno? I rigori ...