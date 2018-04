Boxe : Mondiale Medi - Blandamura va Ko : ANSA, - YOKOHAMA, 15 APR - Niente da fare per Emanuele 'Sioux' Blandamura. Il pugile nativo di Udine ma residente da anni a Roma è stato battuto per Ko tecnico all'ottava ripresa dal giapponese Ryota ...

Boxe - Mondiale WBA pesi medi : Emanuele Blandamura non riesce nell’impresa. Sioux si arrende a Ryota Murata - conferma per il Campione : Emanuele Blandamura non è riuscito nell’impresa quasi impossibile ed è stato sconfitto da Ryota Murata nel Mondiale WBA dei pesi mesi. Davanti ai 17000 calorosi spettatori della Yokohama Arena, il nostro Sioux si è dovuto arrendere per ko tecnico a 2’56” dell’ottava ripresa: il 32enne giapponese si conferma così Campione del Mondo difendendo la cintura per la prima volta in carriera mentre il 38enne friulano (romano ...

LIVE Blandamura-Murata - Mondiale Boxe WBA pesi medi in DIRETTA. Sioux non riesce nell’impresa - ko all’ottavo round : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ryota Murata vs Emanuele Blandamura, Mondiale WBA dei pesi medi. Il pugile italiano ha di fronte a sé l’occasione della vita: incrociare l’ostico giapponese con la possibilità di vincere la cintura di una delle quattro sigle di riferimento del mondo della boxe. Il 38enne friulano ha aspettato questo momento per tutta la carriera e ora può davvero laurearsi Campione del Mondo riportando in ...

LIVE Blandamura-Murata - Mondiale Boxe WBA pesi medi in DIRETTA. Sioux per l’impresa nella tana del Samurai : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ryota Murata vs Emanuele Blandamura, Mondiale WBA dei pesi medi. Il pugile italiano ha di fronte a sé l’occasione della vita: incrociare l’ostico giapponese con la possibilità di vincere la cintura di una delle quattro sigle di riferimento del mondo della boxe. Il 38enne friulano ha aspettato questo momento per tutta la carriera e ora può davvero laurearsi Campione del Mondo riportando in ...

Boxe - il sogno proibito di Blandamura : in Giappone con Murata il mondiale dei medi : I giallorossi qualche giorno dopo il miracolo sportivo lo hanno compiuto, ora sta al romano d'adozione , è cresciuto nel quartiere Nuovo Salario ma è nativo di Udine, sconvolgere il mondo della Boxe. ...

Boxe - Emanuele Blandamura pronto per il Mondiale : “Dopo 20 anni realizzo un sogno - non temo Murata : voglio vincere!” : Emanuele Blandamura è pronto per l’occasione della vita, è atterrato in Giappone dove domenica 15 aprile affronterà Ryota Murata per la cintura Mondiale WBA dei pesi medi. Semplicemente l’incontro atteso da sempre, la possibilità di concretizzare il sogno di adolescente è concreta, tra lui e l’Olimpo c’è “solo” il fortissimo nipponico che vorrà difendere il titolo di fronte al proprio pubblico. Serve ...

Boxe - Deontay Wilder accetta la sfida di Anthony Joshua? Il Mondiale dei pesi massimi a Wembley : Arrivano importanti indiscrezioni dai tabloid inglesi: Deontay Wilder avrebbe accettato la sfida di Anthony Joshua per la riunificazione totale delle cinture mondiali dei pesi massimi. Lo statunitense sarebbe pronto a firmare il contratto con il britannico per combattere già questa estate allo Stadio Wembley di Londra. Il Campione del Mondo WBC avrebbe dunque assecondato le richieste del Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO. Il match ...

Boxe - UFFICIALE : Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin annullato! Niente Mondiale dei pesi medi per doping : Il match tra Canelo Alvarez e Gennady Golovkin è stato ufficialmente cancellato. L’incontro, previsto per il prossimo 5 maggio e valevole per le cinture mondiali WBA (Super), WBC, IBF, IBO dei pesi medi, non si disputerà a causa della temporanea sospensione di Alvarez per non aver superato un test antidoping (positività al clenbuterolo). La Commissione del Nevada ascolterà il messicano il prossimo 18 aprile ma ora è certo che ...

Boxe - Emanuele Blandamura combatterà per il Mondiale : “L’occasione della vita - voglio battere Murata per realizzare il sogno di ragazzo” : Emanuele Blandamura è pronto per affrontare il match della vita. Il Sioux del ring incrocerà i guantoni con Ryota Murata nell’incontro valevole per il titolo Mondiale WBA dei pesi medi. Domenica 15 aprile il friulano sarà impegnato a Tokyo (Giappone) per affrontare il Campione del Mondo in carica che partirà favorito di fronte al proprio pubblico dell’Arena Yokohama ma il nostro guerriero le proverà tutte per entrare nella ...

Boxe - Canelo Alvarez positivo al clenbuterolo! Il caso doping mette a rischio il match mondiale con Golovkin : Saul Alvarez è stato sospeso dalla commissione atletica del Nevada a causa di una positività al clenbuterolo riscontrata a metà febbraio. Il ribattezzato Canelo, forte peso medio messicano, dovrebbe combattere contro il kazako Gennady Golovkin nel match per il titolo mondiale ma ora l’incontro è a forte rischio. I due si erano già incontrati a settembre concludendo in perfetta parità e il 5 maggio è fissata la rivincita che mette in palio ...