Borotalco e tumore | condannata multinazionale J&J

(Di domenica 15 aprile 2018) Un omaggio al profumo di pulito dell'infanzia e il desiderio di sentirsi fresco e profumato come da bambino. Per questi motivi, Stephen Lanzo un investitore finanziario americano che oggi ha 46 anni, da sempre ha fatto uso del #più famoso e più venduto al mondo, quello prodotto dal colosso Johnson&Johnson. Un brutto giorno però i medici gli hanno diagnosticato un #Mesotelioma polmonare,aggressivo e mortale VIDEO di solito associato ad esposizione all'#Amianto, colpisce il tessuto che riveste il polmone. Lanzo, convinto d'essersi ammalato proprio a causa del prodotto usato per tanti anni dal momento che Il talco è un minerale che si trova vicino alle miniere di amianto, ha trascinato in tribunale la. Dopo due anni di battaglia giudiziaria, due giurie americane gli hanno dato ragione: la Johnson&Johnson con il suo fornitore 'Imerys ...