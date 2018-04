Bon Jovi nella R&Roll Hall of Fame | formazione originale sul palco E Howard Stern ci

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 aprile 2018) L’annuale cerimonia della Rock and Rollofè andata in scena a Cleveland la sera del 14 aprile. Ammesse le band Bon, Dire Straits, Moody Blues, Cars e la cantante Nina Simone. Per essere candidabili gli artisti devono aver pubblicato il loro primo singolo almeno 25 anni fa. Tra gli esclusi dall’accademia quest’anno i Radiohead, i Rage Against The Machine, Kate Bush, e i Depeche Mode. I Bonsi sono presentati, con il ritorno di Ritchie Sambora e Alec John Such. Il celebre conduttore radiofonicoha pronunciato il rituale discorso di introduzione, senza rinunciare ad alcune battute, per poi passare la parola ai membri della band. “Ho iniziato a scrivere questo discorso da quando strimpellavo la scopa e cantavo in cima alle scale della mia casa d’infanzia”, ha detto John Bon. “Ci sono ...