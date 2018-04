Bombardamenti Usa in Siria Esplosioni in base Iran ad Aleppo | “raid Israele”

Usa - Gb e Francia Bombardamenti erano necessari. Dopo l'attacco - scontro all'Onu con la Russia. : L'Onu boccia la risoluzione russa contro "l'aggressione armata occidentale". Riunione piena di tensioni nel Palazzo di Vetro. Il rappresentante di Mosca: " l'attacco in Siria distrugge le relazioni internazionali". Gli Usa: "Pronti a colpire ancora". Gentiloni invoca soluzioni diplomatiche,conferma la linea italiana contraria a ogni intervento militaree auspica che non si inneschi una escalation.

Il convoglio ONU carico di aiuti umanitari è stato costretto a lasciare Ghouta orientale (Siria) a causa dei Bombardamenti : Un convoglio umanitario dell'ONU formato da una quarantina di camion carichi di aiuti è riuscito ad arrivare ieri a Douma, la principale città di Ghouta orientale, un'area della Siria controllata dai ribelli vicino alla capitale Damasco. Erano settimane che l'ONU