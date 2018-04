Boeri | ' i vitalizi? Risparmio di 150 mln anno Ma privilegio vero sono gli oneri

Inps - Boeri : “Forti risparmi dal ricalcolo dei vitalizi - la Camera ci fornisca i dati” : Inps, Boeri: “Forti risparmi dal ricalcolo dei vitalizi, la Camera ci fornisca i dati” Secondo il presidente dell’istituto di previdenza, si potrebbero risparmiare circa 150 milioni di euro l’anno Continua a leggere

Vitalizi - Boeri : “Tagliarli non è simbolico - ci sarebbero stati risparmi di 150 milioni” : I Vitalizi non sono una battaglia “solo simbolica“, anzi si parla di “risparmi importanti, nell’ordine dei 150 milioni l’anno“. Ed è “scandaloso” che la Camera della vecchia legislatura “non ci abbia fornito i dati sui contributi versati dai singoli parlamentari”. È lo sfogo di Tito Boeri, presidente dell’Inps, ospite di Lucia Annunziata a In mezz’ora in più su Rai 3. Per ...

Inps - Boeri : 'Forti risparmi dal ricalcolo dei vitalizi - la Camera ci fornisca i dati' : Con un ricalcolo contributivo dei vitalizi che i parlamentari italiani si sono dati "si sarebbero avuti risparmi importanti, non solo simbolici, nell'ordine dei 150 milioni di euro l'anno " e "trovo ...

