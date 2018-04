Bimba grave all' Annunziata | i genitori rifiutano le cure

Pistoia - auto ferma per far passare famiglia ma un’altra macchina tampona : morta Bimba di 3 anni e grave la madre : Una bambina di tre anni e mezzo è morta per le ferite riportate in un investimento nel quale è rimasta gravemente ferita la madre 42enne di Montecatini Terme (Pistoia). Il fatto è accaduto ieri sera, intorno alle 20,35 sulla strada statale Lucchese all’altezza dell’ex Zincheria Toscana a Santa Lucia di Uzzano (Pistoia). Dalla prima ricostruzione dei fatti effettuata dai carabinieri della stazione di Pescia, una famiglia, composta da padre, ...

FIRENZE - PADRE UBRIACO PICCHIA NEONATA : ARRESTATO/ Ultime notizie : grave Bimba di 17 mesi - "piangeva sempre" : FIRENZE, PADRE UBRIACO PICCHIA NEONATA: ARRESTATO. A dare l'allarme una zia avvertita dalla moglie del 48enne, fuori per lavoto. La bimba ha riportato due costole rotte.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:13:00 GMT)

Auto investe e si allontana - grave Bimba : ANSA, - PISTOIA, 9 APR - Una bambina di due anni e mezzo è ricoverata in rianimazione al pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stata investita da un'Automobile che poi non si è fermata. L'incidente ...

I medici dell'ospedale : "Non è nulla di grave". Bimba uccisa dall'otite : Morta per un'otite a 4 anni. A uccidere la piccola Nicole, che abitava con i genitori a Gottolengo, non lontano da Brescia, è stata un'infezione derivata dall'infiammazione all'orecchio che colpisce ...

Trento : Bimba di 4 anni morì per malaria - un'infermiera indagata Video : Il triste episodio è avvenuto a #Trento. Una bambina di soli 4 anni è morta a causa della #malaria, dopo essere arrivata in ospedale per altri motivi. La piccola è venuta a mancare il 4 settembre 2017. L'inchiesta della procura starebbe analizzando l'operato di un'infermiera dell'Ospedale di Trento, che con tutta probabilita' avrebbe commesso un errore fatale per la morte della piccola Sofia Zago. Si tratta, dunque, di un ennesimo caso di ...

RAPISCE Bimba 2 ANNI E MINACCIA DI GETTARLA NEL FIUME - FIRENZE/ Nigeriano arrestato : "episodio grave" : Un Nigeriano che vive in un centro di accoglienza nei pressi di FIRENZE ha rapito la figlia di due ANNI di alcuni connazionali MINACCIAndo di GETTARLA nel FIUME Sieve(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 12:31:00 GMT)

Padova - accompagna il marito al lavoro poi l'incidente : muore mamma - grave Bimba di 5 anni : Fa scendere il marito davanti al posto di lavoro, lo saluta, come tutte le mattine e riparte: deve accompagnare la figlioletta di cinque anni a scuola. Ma la tragedia si consuma dopo qualche istante, ...