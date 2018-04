Bimba di tre anni muore travolta da un' auto mentre attraversa la strada con i genitori

Pistoia - Bimba di tre anni muore investita da auto. Grave la mamma : Andre e figlia stavano attraversando: l'auto che le ha colpite si era fermata per farle passare ma è stata tamponata da un altro mezzo

Pistoia - Bimba di tre anni muore falciata da un'auto mentre attraversa con i genitori : Una bambina di tre anni e mezzo è morta dopo essere stata investita ieri sera, poco dopo le 20.30, da un'auto a Uzzano, in provincia di Pistoia. Ferita in modo grave la madre. È quanto riferiscono i ...

Litiga con i genitori e a 10 anni vuole lanciarsi dalla finestra - Bimba salvata in extremis : Momenti di paura giovedì scorso in una casa in zona Valverde, a Verona. La piccola, che già in passato avrebbe sofferto di disturbi, sarebbe salita sul cornicione della finestra minacciando di buttarsi. Provvidenziale l'intervento degli agenti.Continua a leggere

La lettera della Bimba ai compagni bulli : "Ho pianto per tre giorni - lasciatemi stare" : "Vi scrivo questa lettera per dirvi quello che mi avete fatto in tutti questi mesi. Non mi è piaciuto assolutamente quello che mi avete fatto". A scrivere è un’alunna di prima media di un istituto dell'interland tra...

Violenta una ragazzina mentre un’altra Bimba piange accanto a lei : il mostro ha 55 anni : Violenta una ragazzina mentre un’altra bimba piange accanto a lei: il mostro ha 55 anni Paul South, 55 anni, inglese, è stato condannato a 28 anni di carcere dalla Corte di Leicester. L’uomo ha ammesso le accuse di violenza e abusi su minore nei suoi confronti. Avrebbe stuprato due bimbe per almeno dieci anni. E […]

Pistoia - Bimba di 2 anni investita da un'auto pirata mentre cammina con i genitori : Una bambina di due anni e mezzo è ricoverata in rianimazione al pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stata investita da un'automobile che non si è fermata. L'incidente è avvenuto alle 10.30 di ieri ...

Siringhe e insidie nelle aree verdi : Bimba di tre anni si punge : Milano, 7 aprile 2018 - Tossicodipendenti nei parchi, Siringhe gettate a terra, segnale del preoccupante ritorno in voga delle sostanze stupefacenti da iniettare in vena. Pericoli che si nascondono ...

Bimba di tre anni non vaccinata : i vigili non la fanno entrare al nido

Trento - Bimba scia da sola : genitori denunciati per abbandono di minore : Trento, bimba scia da sola: genitori denunciati per abbandono di minore Padre e madre non erano nemmeno nel loro appartamento e si sono presentati solo dopo un’ora e mezza. Continua a leggere

Trento - Bimba scia sola : genitori denunciati per abbandono di minore : La polizia locale di Trento ha denunciato i genitori di una bambina tedesca per abbandono di minore. La piccola è stata ritrovata su una pista del Bondone di Trento: era caduta e piangeva, ma era sola. Gli agenti hanno cercato i genitori, che non stavano sciando e non si trovavano nemmeno nell'appartamento nella località, ma altrove. L'episodio è accaduto mercoledì intorno alle 13.30 e i genitori sono arrivati poco dopo le 15.

Trento : Bimba di 4 anni morì per malaria - un'infermiera indagata Video : Il triste episodio è avvenuto a #Trento. Una bambina di soli 4 anni è morta a causa della #malaria, dopo essere arrivata in ospedale per altri motivi. La piccola è venuta a mancare il 4 settembre 2017. L'inchiesta della procura starebbe analizzando l'operato di un'infermiera dell'Ospedale di Trento, che con tutta probabilita' avrebbe commesso un errore fatale per la morte della piccola Sofia Zago. Si tratta, dunque, di un ennesimo caso di ...

Stupra una Bimba per tre anni : “Era sconvolta - si nascondeva dietro i suoi giocattoli” : Stupra una bimba per tre anni: “Era sconvolta, si nascondeva dietro i suoi giocattoli” Anthony Morgan, 42enne di Liverpool, aveva violentato un’altra bambina della stessa età della sua seconda vittima (sei anni) e per quell’orrore sta già scontando una pena a 18 anni di carcere. L’uomo avrebbe Stuprato la piccola per almeno tre anni.Continua a […] L'articolo Stupra una bimba per tre anni: “Era sconvolta, si nascondeva ...