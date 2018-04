Bimba di 3 anni muore investita ad Uzzano | grave la madre

Pistoia - Bimba di tre anni muore falciata da un'auto mentre attraversa con i genitori : Una bambina di tre anni e mezzo è morta dopo essere stata investita ieri sera, poco dopo le 20.30, da un'auto a Uzzano, in provincia di Pistoia. Ferita in modo grave la madre. È quanto riferiscono i ...

Litiga con i genitori e a 10 anni vuole lanciarsi dalla finestra - Bimba salvata in extremis : Momenti di paura giovedì scorso in una casa in zona Valverde, a Verona. La piccola, che già in passato avrebbe sofferto di disturbi, sarebbe salita sul cornicione della finestra minacciando di buttarsi. Provvidenziale l'intervento degli agenti.Continua a leggere

India - rivolta dopo lo stupro di una Bimba di 8 anni : Gli sviluppi del brutale stupro di gruppo e dell'uccisione di Asifa Bano, una bambina di otto anni, nello Stato di Jammu e Kashmir stanno generando sgomento e forti proteste attraverso i social ...

India : Bimba di 8 anni stuprata e uccisa. Accusati anche agenti di polizia : India: bimba di 8 anni stuprata e uccisa. Accusati anche agenti di polizia A seguito dell’episodio sono state organizzate numerose manifestazioni di protesta.Continua a leggere A seguito dell’episodio sono state organizzate numerose manifestazioni di protesta.Continua a leggere

Bimba di 8 anni stuprata e uccisa : orrore in India : Ennesimo orrore in India: una Bimba di soli otto anni è stata stuprata e uccisa nel Kashmir. Un episodio di violenza che ha riacceso le tensioni tra le comunità musulmane e indù, riportando...

Violenta una ragazzina mentre un’altra Bimba piange accanto a lei : il mostro ha 55 anni : Violenta una ragazzina mentre un’altra bimba piange accanto a lei: il mostro ha 55 anni Paul South, 55 anni, inglese, è stato condannato a 28 anni di carcere dalla Corte di Leicester. L’uomo ha ammesso le accuse di violenza e abusi su minore nei suoi confronti. Avrebbe stuprato due bimbe per almeno dieci anni. E […]

Bimba di 4 anni muore in pediatria a Brescia - indagati i medici : Bimba di 4 anni muore a Brescia, era ricoverata in pediatria al Civile. Iscritti sul registro degli indagati i nomi dei medici che hanno prestato soccorso alla piccola Nicole Zacco, la Bimba di 4 anni che lo scorso giovedì è morta mentre si trovava in rianimazione. Secondo le ultime notizie, la piccola era stata ricoverata per un’infezione cerebrale dovuta ad un’otite non curata. Si tratta di un atto dovuto: non è ancora presente ...

Pistoia - Bimba di 2 anni investita da un'auto pirata mentre cammina con i genitori : Una bambina di due anni e mezzo è ricoverata in rianimazione al pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stata investita da un'automobile che non si è fermata. L'incidente è avvenuto alle 10.30 di ieri ...

Chieti - Bimba di 4 anni denuncia alla zia le molestie subite : nei guai il nonno : La Procura di Chieti sta indagando su un caso di presunta violenza sessuale ai danni di una bambina di 4 anni. A raccontare l'episodio sarebbe stata proprio la piccola, mettendo nei guai il nonno, 65 anni, che interrogato dalle forze dell'ordine, si è avvalso della facoltà di non rispondere.Continua a leggere

Palermo - Bimba di 5 anni muore durante una festa : La Procura di Messina, guidata da Maurizio de Lucia, ha aperto un fascicolo sulla morte di una bambina di cinque anni morta ieri sera, dopo essersi sentita male a una festa. La piccola, figlia di una ...

Bimba di 4 anni morta per otite a Brescia - indagati tutti i medici che l'hanno visitata : Sono tutti iscritti nel registro degli indagati i medici che hanno preso in cura la Bimba morta per otite. Nicole, morta di otite a 4 anni: due ospedali hanno negato il ricovero. Il ministero...

Siringhe e insidie nelle aree verdi : Bimba di tre anni si punge : Milano, 7 aprile 2018 - Tossicodipendenti nei parchi, Siringhe gettate a terra, segnale del preoccupante ritorno in voga delle sostanze stupefacenti da iniettare in vena. Pericoli che si nascondono ...