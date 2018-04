Bici senza pedali | insegnare ai bambini ad andare in bicicletta

14 anni senza Marco Pantani : il Pirata che accarezzava il cuore degli appassionati andando in Bicicletta : “Vado così forte in salita per abbreviare la mia agonia”. Una delle frasi che hanno reso mito un ciclista, un campione del pedale, semplicemente Marco Pantani, scomparso nel 2004 a Rimini, in quel maledetto residence Le Rose. A 14anni dalla scomparsa, le testimonianze di affetto, via social e tra gli amanti dello sport in bicicletta, sono ancora tantissime. Il “Pirata“, come lo chiamavano tutti, è ancora nei nostri cuori ...