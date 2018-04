Berlusconi | Governo autorevole per mediazione Italia sulla Siria

Siria - Berlusconi : "Serve un governo autorevole per una mediazione tra Stati Uniti e Russia" : Silvio Berlusconi ha inviato una lettera al Corriere della Sera. L'ex Cavaliere ha spiegato come l'Italia abbia bisogno di formare presto un governo "autorevole sul piano interno e internazionale, interlocutore riconosciuto e capace di farsi ascoltare dalle maggiori potenze". Berlusconi ha rivendicato l'accordo di Pratica di Mare del 2002, quando George Bush e Vladimir Putin si incontrarono e riuscirono a ricucire le relazioni internazionali: ...

Vinitaly e Governo - Salvini-Di Maio : sfuma l’incontro/ Leader Lega - “M5s faccia di più” - e su Berlusconi.. : Vinitaly e Governo, Salvini e Di Maio: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 13:27:00 GMT)

Salvini al Vinitaly : ‘A Di Maio offro uno Sforzato - per fare di più’. E sul governo autorevole ipotizzato da Berlusconi : ‘Mai’ : C’è un bicchiere di passito ad accompagnare le trattative per il governo nella giornata inaugurale del Vinitaly a Verona. Uno Sforzato, colore rosso rubino, prodotto nella zona di Sondrio in Valtellina. Lo ha offerto Matteo Salvini a Luigi Di Maio, metaforicamente, “perché si deve sforzare a fare qualcosa di più”. E se il leader della Lega tende ancora una mano al capo politico del M5s, nel frattempo palesa l’ennesima ...

Salvini : Berlusconi? Lega è contraria a governissimi e governoni : "Oggi - ha detto Salvini - non c'è spazio per la polemica, c'è spazio solo per il riconoscimento agli imprenditori italiani che danno lavoro e portano il marchio italiano nel mondo, nonostante delle ...

Berlusconi e la Siria : «Governo autorevole per mediare tra Russia - America e Ue» : Il leader di FI: «La Russia resta un partner strategico». «Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere. Da occidentale che ama l’America e l’Europa credo che Putin non vada visto come avversario

Crisi Siria - Berlusconi : 'Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue' : "Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua popolazione". E' uno dei passaggi della lettera di Silvio Berlusconi sulla Siria al Corriere della Sera ...

La lettera di Berlusconi : “Un Governo per mediare tra Usa - Russia e Ue” : Un Governo autorevole, che possa mediare le frizioni tra Stati Uniti, Russia ed Europa, alla luce dei recenti attacchi avvenuti in Siria. E'...

Crisi Siria - Berlusconi : "Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue. Putin sia alleato" : "Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua stessa popolazione". E' uno dei passaggi della lettera del leader di Forza Italia al Corriere della Sera. Berlusconi ricorda come Putin debba essere "un valido partner e non un avversario".

Crisi Siria - Berlusconi : “Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue. Putin sia alleato” : Crisi Siria, Berlusconi: “Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue. Putin sia alleato” “Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua stessa popolazione”. E’ uno dei passaggi della lettera del leader di Forza Italia al Corriere della Sera. Berlusconi ricorda come Putin debba essere “un valido […]

Silvio Berlusconi si propone come mediatore per la Siria e chiede un'accelerazione per la nascita del nuovo governo : Cita Clausewitz, rievoca lo spirito di Pratica di Mare, parla dei "drammatici errori" dell'Occidente come l'intervento in Libia, ma soprattutto prova a conciliare le diverse posizioni in campo. Silvio Berlusconi si ritaglia un ruolo da protagonista e da mediatore nel dibattito sull'intervento in Siria con una lettera al Corriere della Sera, dove sottolinea l'urgenza di un governo in Italia che sia "nella pienezza dei suoi poteri".Berlusconi ...

Crisi in Siria e governo - Berlusconi cerca un rilancio 'Nel 2002 facemmo finire noi la guerra fredda' : Noi non abbiamo oggi un governo che fa contare l'Italia né in Europa né nel mondo. Quindi, non possiamo fare niente. Nella nostra situazione, adesso, è meglio non dare giudizi. Questi li deve dare l'...

Berlusconi : “Putin non è un nemico - serve subito un governo per mediare fra Russia e Usa” : Il leader di Forza Italia scrive una lettera al Corriere della Sera in cui parla della necessità di avere subito un governo pienamente operativo: "Italia ha tanti interessi nel Mediterraneo, bisogna evitare un'altra Siria".Continua a leggere

Crisi Siria - Berlusconi : 'Governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue' : "Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua popolazione". E' uno dei passaggi della lettera di Silvio Berlusconi sulla Siria al Corriere della Sera ...

Siria - lettera di Berlusconi : «Ora governo per mediare tra Usa - Russia e Ue» : Il leader di FI: «La Russia resta un partner strategico». «Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere. Da occidentale che ama l’America e l’Europa credo che Putin non vada visto come avversario