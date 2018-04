Benevento | De Zerbi | “vincere sempre per sperare”

Benevento - De Zerbi : 'Che colpi a gennaio - Brignola...' : L'allenatore del Benevento, Roberto De Zerbi ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Ci saremmo salvati se avessimo iniziato il campionato con l'organico allestito al mercato di gennaio? È tutto da dimostrare, però sarebbe cambiato tanto, considerati i rinforzi arrivati. Gli ...

Serie A - De Zerbi : «Il Benevento non alza bandiera bianca» : Benevento - Sassuolo-Benevento si avvicina. Roberto De Zerbi presenta così la prossima partita: 'In queste ultime sette partite dobbiamo continuare a far risaltare la dignità di una squadra, di una ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Stagione sfortunata - non meritiamo l'ultimo posto» : Benevento - Dopo la sconfitta del Benevento contro la Juventus De Zerbi ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Oggi abbiamo avuto difficoltà nel superare la pressione dei giocatori bianconeri. La gara è stata decisa da due rigori e due conclusioni all'incrocio dei pali da parte di due campioni". Il ...

Juventus in campo di nuovo contro il Real Madrid? Ah no era il Benevento : solo individualità ed episodi per Allegri - squadra di De Zerbi fantastica [FOTO] : 1/15 LaPresse ...

Benevento Juventus streaming video e tv : De Zerbi vs Allegri - probabili formazioni - quote e orario : Diretta Benevento Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live del primo anticipo di Serie A, 31giornata.

Serie A Benevento - i convocati di De Zerbi per il Verona : Benevento - L'allenatore del Benevento Roberto De Zerbi ha convocato ventisei calciatori per il match di domani pomeriggio col Verona. I giallorossi saranno in formazione rimaneggiata: fuori gli ...

Serie A - il Benevento va in ritiro. De Zerbi : «Brutto crollo» : ROMA - Dopo i sei gol incassati all'Olimpico, la dirigenza del Benevento ha deciso di mandare la squadra in ritiro . Non era programmato. Sandro e compagni, dunque, resteranno a Roma per preparare la ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Contro la Lazio non vogliamo essere vittime» : Benevento - Roberto De Zerbi, a pochi giorni da Lazio-Benevento, mette le mani avanti e il focus sulla questione Var: "Lo dico prima dato che la Lazio ha avuto problemi con il Var: non vorrei che ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Salvezza? Non è ancora finita» : Benevento - Il Benevento si è fatto rimontare nel finale, perdendo 1-2 contro il Cagliari. Secondo l'allenatore dei campani Roberto De Zerbi la lotta salvezza non è ancora compromessa: "A bbiamo ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Manganiello - Castan andava espulso» : Benevento - Una vittoria sfumata nel finale. Roberto De Zerbi rivivrà a lungo il film di Benevento-Cagliari , per quello che poteva essere e non è stato. I giallorossi hanno perso una volta per tutte ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Cagliari? L'obiettivo è vincere» : Benevento - "Contro il Cagliari serve una partita importante. L'obiettivo è tornare alla vittoria" . Con queste parole il tecnico del Benevento , De Zerbi , si prepara al prossimo impegno di ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Abbiamo onorato la partita» : LA CRONACA NUMERI E STATISTICHE Tags: Benevento , de Zerbi , Fiorentina Tutte le notizie di Benevento

Benevento - De Zerbi : 'Clima pesante - troppo presto per giocare' : Vedere l'affetto che gli sta tributando il mondo calcistico, ti fa capire la qualità dell'uomo Astori. Il calciatore vive di emozioni, per questo io avevo dichiarato che era troppo presto per giocare.

Fiorentina-Benevento - De Zerbi : “partita da rinviare” : Fiorentina-Benevento – Nella mattinata si sono svolti i funerali del difensore della Fiorentina Davide Astori, tutti ancora sotto shock. Difficile tornare in campo, soprattutto per i viola, ecco le dichiarazioni di De Zerbi in conferenza stampa: “Siamo pronti a retrocedere anche domattina piuttosto che vincere in un momento così tragico. Sarebbe stato meglio non giocare contro la Fiorentina dopo tre giorni dal funerali di Astori. ...