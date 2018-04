Belinelli trascina i Sixers

NBA 2018 : James Harden trascina Houston - vincono ancora i Sixers di Marco Belinelli - LeBron James travolge i Raptors : Tante partite e classifiche che si stanno delineando in maniera sempre più precisa. La gran parte delle formazioni NBA sono scese in campo nella giornata di ieri, tra la serata e la notte italiana: nei 13 match in programma della stagione regolare NBA 2018 non sono mancati dei risultati interessanti. Cleveland si è imposta 112-106 alla Quicken Loans Arena contro Toronto in un incontro in cui, manco a dirlo, LeBron James ha messo la sua firma. 27 ...

NBA 2018 : Marco Belinelli trascina Philadelphia alla decima vittoria consecutiva : Un super Marco Belinelli trascina i Philadelphia 76ers alla loro decima vittoria consecutiva. L’azzurro è il miglior marcatore con 22 punti nel successo per 119-102 contro gli Charlotte Hornets. Philadelphia eguaglia il record di Cleveland (46-30) al terzo posto nella Eastern Conference e continua il suo cammino per avere il fattore campo nel primo turno dei playoff. Senza Joel Embiid e Dario Saric, è proprio la guardia italiana a rendersi ...

NBA 2018 : un super LeBron James trascina Cleveland. Belinelli mette la firma nel successo di Philadelphia. San Antonio batte Golden State : Sono otto le partite della notte NBA. Per la prima volta senza Tyroon Lue in panchina, i Cleveland Cavaliers superano 124-115 i Milwaukee Bucks. Straordinario duello tra LeBron James e Giannis Antetokounmpo: LBJ è semplicemente straordinario e chiude con una pazzesca tripla doppia da 40 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, mentre il greco si “limita” ad una doppia doppia da 37 punti e 11 rimbalzi. Una vittoria importante comunque per i ...

