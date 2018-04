Beautiful | puntate americane | il terzo incomodo

Beautiful - anticipazioni puntate dal 16 al 21 aprile : Quinn e Sheila vengono alle mani : Settimana da non perdere, fan di Beautiful! Nelle prossime puntate della soap, in onda da lunedì 16 a sabato 21 aprile, assisteremo ad una lite senza esclusione di colpi! Quinn e Sheila saranno protagoniste di un duro scontro, e dalle parole passeranno alle mani. Un vero e proprio show insomma, di cui vi mostreremo anche un piccolo anteprima. Per quanto riguarda invece il diabolico piano di Bill, Liam scoprirà tutto, e ovviamente non sarà per ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 16 al 21 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 16 a sabato 21 aprile 2018: Ridge annuncia alla famiglia che Eric e Quinn sono tornati insieme. La Spectra dovrebbe festeggiare il successo di Montecarlo, ma è nel panico: Thomas è a New York per stare vicino a Caroline, che crede morente, e non può disegnare la prossima importantissima sfilata. Nonostante tutte le raccomandazioni fatte a Sally affinché non trapeli la notizia, la ragazza si ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane dal 9 al 14 aprile 2018 : Eric perdona Quinn - Wyatt e Katie insieme : Pronti a scoprire cosa succederà nelle puntate italiane di Beautiful dal 9 al 14 aprile 2018? Le anticipazioni soddisferanno ogni vostra curiosità: le trame riprenderanno dalla serata in discoteca di Maya e Zende e i dubbi di Katie, che crederà di aver visto un bacio tra loro. Eric sembrerà convinto nel chiedere il divorzio a Quinn, resisterà alle suppliche della donna. Ridge racconterà a Steffy di aver parlato con Eric e che quest'ultimo non ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane dal 3 al 7 aprile 2018 : Katie e Wyatt si baciano - Thomas segue Caroline : Nuovo mese, ma stesso appuntamento con le anticipazioni italiane di Beautiful: cosa succederà nelle trame delle puntate dal 3 al 7 aprile 2018? Dopo Pasqua, ripartiremo dalla sfida tra Forrester e Spectra, da cui però Thomas sarà distratto a causa della rivelazione (bugia) di Bill sulla malattia di Caroline, e ovviamente Spencer ne approfitterà. Il pubblico accoglierà con entusiasmo la sfilata della linea mare e la vittoria andrà alla... ...

Anticipazioni Beautiful : LIAM e HOPE si baciano - ma STEFFY… [puntate americane] : Nelle attuali puntate americane di Beautiful, il triangolo che vede LIAM Spencer in mezzo a HOPE Logan e a Steffy Forrester ha ormai preso forma, con la possibilità che suo padre Bill possa ancora aggiungersi come “quarta punta” di questa schermaglia sentimentale. Don Diamont ha infatti affermato che il suo Bill Spencer, nonostante abbia rischiato di morire per un colpo di pistola, non cambierà la sua natura; anzi, l’essere ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 9 al 14 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 9 a sabato 14 aprile 2018: Dopo la serata in discoteca, Zende e Maya sembrano molto provati, ma Maya prega suo cognato di non raccontare a Rick e a Nicole di essere stata aggredita verbalmente da uno sconosciuto, per non preoccuparli. Katie, che ha visto Zende e Maya scambiarsi un bacio, ne parla con Wyatt. Charlie si reca da Sheila, preoccupato di essere accusato di averle riferito le ...

Beautiful - puntate americane : Bill lotta tra la vita e la morte : Anticipazioni Beautiful, episodi americani: la promessa di Bill Spencer Beautiful continua ad appassionare i telespettatori di tutto il mondo da più di trent’anni ormai. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Bill Spencer lotterà tra la vita e la morte. Quando Bill confesserà a Steffy di voler costruire un futuro con lei, una donna misteriosa sparerà a Bill. Sarà Katie a ritrovare l’uomo riverso in una pozza di sangue. ...

Beautiful/ Oggi 2 aprile la soap non va in onda : anticipazioni puntate americane : anticipazioni BEAUTIFUL, puntate americane: qualcuno ha sparato a Bill e la colpa è ricaduta su Ridge che è stato arrestato. E se il vero omicida fosse un altro?(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 08:35:00 GMT)

Beautiful anticipazioni : è stato LIAM a sparare a BILL??? [Puntate americane] : Nelle recenti puntate americane di Beautiful, LIAM Spencer ha iniziato a ricordare degli eventi sulla notte dello sparo che ha rischiato di uccidere suo padre LIAM: si tratta di brevi flash che hanno iniziato ad emergere nella sua mente per puro caso, a seguito di un incidente apparentemente banale ma che potrebbe avergli fatto recuperare una parte di memoria importante (e che neanche lui sapeva di aver perso). In pratica il ragazzo, avendo ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 3 al 7 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da martedì 3 a sabato 7 aprile 2018: Sul jet privato della Spencer diretto a Montecarlo, tra battute e proclami, gli sfidanti Forrester-Spectra volano al summit della Spencer. Quinn è a casa, disperata, perché Ridge sa dov’è Eric ma non glielo vuole dire perché suo marito non vuole vederla. A Montecarlo tutti si godono il momento, pronti per la sfida del giorno dopo. Bill mostra a Brooke i ...