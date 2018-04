Battuta in casa la Biagio Nazzaro | il Montegiorgio prosegue spedito in testa alla

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : la Croazia si impone in casa - Spagna Battuta : Dopo i Mondiali arriva anche la prima edizione dell’Europa Cup: è una Croazia dominante quella di questo biennio nella Pallanuoto maschile. I padroni di casa in quel di Rijeka sfruttano il fattore pubblico e dominano nella finale della nuova manifestazione continentale contro la Spagna, vincendo per 12-9. I croati si propongono, ovviamente, come i grandi favoriti per gli Europei di quest’estate. Un solo uomo al comando nella partita ...