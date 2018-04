Basket | Serie A 2018 | l’Olimpia si conferma al comando | Venezia vince contro Brescia

oasport

(Di domenica 15 aprile 2018) Tempo di derby e scontri diretti nella 26esima giornata del campionato diA di2017-, che volge ormai al termine della stagione regolare. La giornata odierna, però, sorride alle due squadre che guidano la classifica: Milano ha vinto il derbyCantù, mentreha sconfittonello sdiretto per quella che attualmente è la seconda posizione alle spalle proprio dell’Olimpia. L’EA7 Armani Milano si è imposta con il punteggio di 98-93 al PalaDesio, dopo una partita quasi dominata con lunghi tratti in cui ha mantenuto un vantaggio costante nell’ordine dei 10-20 punti, che hanno condotto ad una vittoria piùllata di quanto in realtà dica il punteggio finale, nonostante un tentativo di rimonta della Red October Cantù che però non ha sortito l’effetto desiderato. Da sottolineare i 22 punti di Goudelock. Punteggio più basso ...