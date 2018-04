Basket | Serie A 2018 | l’Olimpia Milano si conferma al comando | Venezia vince contro

oasport

(Di domenica 15 aprile 2018) Tempo di derby e scontri diretti nella 26esima giornata del campionato diA di2017-, che volge ormai al termine della stagione regolare. La giornata odierna sorride alle due squadre che guidano la classifica:ha vinto il derbyCantù, mentreha sconfitto Brescia nello sdiretto per quella che attualmente è la seconda posizione alle spalle proprio dell’Olimpia. L’EA7 Armanisi è imposta con il punteggio di 98-93 al PalaDesio, dopo una partita dominata per lunghi tratti, mantenendo un vantaggio costante nell’ordine dei 10-20 punti che hanno condotto ad una vittoria piùllata di quanto in realtà dica il punteggio finale. Da sottolineare i 22 punti di Goudelock. Punteggio più basso nell’altro big match di giornata, in cui l’Umana Reyerha superato 68-61 la GermaniBrescia davanti al ...