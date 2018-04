Baseball | Coppa Italia IBL 2018 | la finale è fra Città di Nettuno e Unipolsai Bologna

Baseball - Coppa Italia IBL 2018 : Bologna - Rimini - Parma e Nettuno alle Final Four : Dopo la vittoria per 3-0 in gara 1, il Parma Clima viene sconfitto di misura dal Padova in gara 2 dei quarti di Coppa Italia: ma il 3-2 Finale permette comunque ai ragazzi di Poma di centrare la Final Four in programma a Bologna la prossima settimana. Nell’incontro – sempre sul limite dei 7 inning -, l’attacco ducale fatica a leggere i lanci di Habeck, alla fine autore di 7 eliminazioni al piatto, mentre Garcia non forza e al ...