Barletta | finale amara per Bolelli

L'orgoglio non basta : Cristian Barletta-Meta 1-3 Biancorossi ko in gara-1 della semifinale playoff : La cronaca- Primo tempo al via a ritmi subito elevati. Al 3' Paganini in estirada salva sull'incursione di Musumeci: Capuano blocca. Lo stesso numero 8 biancorosso va al tiro due giri di lancette ...