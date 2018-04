Barcellona | almeno 350mila persone alla manifestazione per “liberare i prigionieri

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 aprile 2018) Al grido di “libertà per ipolitici“,hanno manifestato domenica aprotestando contro la detenzione di 17 figure dell’indipendentismo catalano, accusati di “ribellione”. Tra le richieste di chi protestava, c’è quella di aprire un dialogo politico. La polizia municipale ha fatto sapere che la folla si è dispersa nel pomeriggio senza particolari incidenti. La protesta è stata convocata da organizzazioni indipendentiste non partitiche, l’Assemblea nazionale catalana (Anc) e Omnium Cultural, e dai sindacati Cc.Oo e Ugt Catalunya. Il presidente del Parlament catalano, Roger Torrent, citato dai media spagnoli, ha definito la“dimostrazione di unità in difesa dei nostri diritti, di fronteminaccia alle libertà”. L'articolo...