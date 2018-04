BALLANDO CON LE STELLE 2018 Diretta | spareggio e classifica finale 14 Aprile 2018

BALLANDO CON le stelle - 14 aprile 2018 : critiche per Mayer - Akash e Minghi a rischio : Nessun eliminato nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 14 aprile 2018 La sesta puntata di Ballando si è conclusa senza un eliminato. Al televoto, che rimarrà aperto tutta la settimana, vanno Akash Kumar e Amedeo Minghi. Sabato prossimo scopriremo chi dei due ballerini dovrà lasciare per sempre la pista di Rai1. La […] L'articolo Ballando con le stelle, 14 aprile 2018: critiche per Mayer, Akash e Minghi a rischio proviene da ...

Selvaggia Lucarelli/ Il litigio con Morra : "Non hai né arte né parte" (BALLANDO CON le stelle 2018) : Selvaggia Lucarelli critica Massimiliano Morra: "Non ha personalità e non sa ballare". Giudizio più clemente per Gabriel Garko, che incoraggia con un bel 10. (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 00:39:00 GMT)

Gabriel Garko a BALLANDO CON le stelle : “Ho subito un intervento al viso” : Viso gonfio per Gabriel Garko a Ballando con le stelle Dopo 11 anni di corteggiamento da parte di Milly Carlucci, Gabriel Garko ha ceduto. E’ lui il ballerino per una notte di Ballando con le stelle di questa sera. Il pubblico è senza parole. Il suo tango con Gioia Giovanatti è uno spettacolo. La coreografia […] L'articolo Gabriel Garko a Ballando con le stelle: “Ho subito un intervento al viso” proviene da Gossip e Tv.

GIOVANNI CIACCI CON RAIMONDO TODARO/ "Ecco perché volevo ritirarmi" (BALLANDO CON le stelle) : GIOVANNI CIACCI sul possibile abbandono: "volevo ritirarmi perché ho paura del pubblico. Sono ansioso; odio avere gli occhi puntati addosso". (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 23:52:00 GMT)

BALLANDO CON le stelle - Gessica Notaro : Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone replicano agli avvocati difensori di Tavares : Nella puntata in onda questa sera, Milly Carlucci ha raccontato della lettera inviata dagli avvocati dell'aggressore di Gessica Notaro, Edson Tavares, Vi riportiamo le parole della difesa dell'uomo:prosegui la letturaBallando con le stelle, Gessica Notaro: Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone replicano agli avvocati difensori di Tavares pubblicato su TVBlog.it 14 aprile 2018 23:19.

BALLANDO CON le stelle 2018/ Diretta : l'attacco al programma dopo il caso Notaro (14 Aprile 2018) : Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 14 Aprile: quali coppia sarà eliminato? Gabriel Garko è il ballerino per una notte. Nuove polemiche in arrivo per Ciacci?(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:55:00 GMT)

