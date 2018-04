' Bagaglio a mano' Agli Atti il nuovo lavoro di Andrea Amati

Andrea Amati : esce il 2 aprile il suo secondo album " Bagaglio a mano" : 01 mar 2018 - Dal 2 marzo sara disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming 'Bagaglio a mano', il nuovo disco del cantautore di Santarcangelo di Romagna Andrea Amati , il primo, 'Via di scampo', era uscito nel 2014, . L' album sara...

Nascono le sneakers ideate per il Bagaglio a mano : “L’unico paio di scarpe da inserire nel bagaglio a mano che può accompagnarci ovunque”. Il designer francese Jean Marie Massaud definisce così la nuova sneaker disegnata per il brand italiano Ruco Line. ESSENTIEL ‘M Jean-Marie Massaud X RUCO LINE, questo il nome della capsule collection, è una sneaker ideata per lo stile di vita contemporaneo, un mix tra nomade e urbano. Con questo modello, l’azienda perugina ...

'Ho visitato 102 Paesi solo con un Bagaglio a mano. La gente si stupisce che una donna viaggi da sola' : Courtesy of Jill Paider Cosa consigli a chi vuole fare il giro del mondo come te?. Il mio suggerimento è quello di iniziare cercando online le destinazioni che si vogliono raggiungere e connettendosi ...

Jill Paider : "Ho visitato 102 Paesi solo con un Bagaglio a mano. La gente si stupisce che una donna viaggi da sola" : Si può viaggiare da Nord a Sud e da Est a Ovest del globo terrestre portando con sé solo un piccolo trolley? Per quanto possa sembrare impossibile, Jill Paider ci è riuscita. Questa fotografa americana, infatti, per lavoro ha visitato ben 102 Paesi, immortalando gli scorci più suggestivi di Cile, Bolivia, India, Sudafrica, Giordania e degli altri luoghi in cui ha scelto di portare la sua curiosità. Jill ...