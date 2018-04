Badanti | come sapere se i contributi versati dal datore di lavoro sono giusti

Naspi 2018 per colf e Badanti e bonus da 80 euro - ecco come funzionano Video : Si entra nella stagione delle dichiarazioni dei redditi con il modello 730/2018 gia' approvato dall’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni reddituali servono per pagare le tasse al Fisco, ma anche per recuperare ciò che spetterebbe di diritto ai soggetti dichiaranti e che non vengono erogati per una serie di motivi da parte dei datori di lavoro. Naturalmente bisogna avere un contratto in piena regola perché solo i #Lavoratori regolarizzati ...

Badanti e contratto - ecco come deve essere l’assunzione e che diritti crea Video : I dati Censis sul lavoro domestico mettono in luce il fatto che ancora oggi il 50% dei #Lavoratori del settore, vengono tenuti senza un regolare #contratto di lavoro. Dati che è facile ipotizzare come sottostimati perché tante sono le situazioni di lavoratori in nero che non vengono messi in luce statisticamente. Un fenomeno che i legislatori tentano di combattere da anni, con strumenti e norme che facilitano il compito di famiglie e lavoratori. ...