Avvocato si dà fuoco per protestare contro l' inquinamento

Usa - Avvocato si dà fuoco per protesta : 10.34 E' morto dopo essersi dato fuoco in un parco di New York per protestare contro l'inquinamento e l'uso di combustibili fossili un importante avvocato, David Buckel, specializzato in cause a difesa dei diritti dei gay. Il corpo di Buckel è stato trovato nel Prospect Park di Brooklyn. Nelle vicinanze un biglietto lasciato dall'uomo che ha anche inviato una email a diverse testate, tra cui il New York Times.

