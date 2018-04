Siria - Attacco di Usa - Gb e Francia. Video Putin : "Condanna : l’Onu intervenga" : Un attacco congiunto di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia è stato sferrato nella notte contro la Siria. E' iniziato quando a Washington erano le 21 (le 3 del mattino in Italia) e si è trattato di raid mirati contro tre obiettivi a Damsco e Homs. Segui su affaritaliani.it

Attacco Usa in Siria è stato respinto - ecco tutta la verità : Si tratta della notizia del giorno che ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso: gli Stati Uniti D'America, Francia e Gran Bretagna hanno deciso di effettuare una operazione congiunta in Siria attaccando quelli che sono stati definiti come punti strategici e militari del paese. Questa mattina il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato il via alle operazioni lanciando centinaia di missili. Nella giornata di oggi, le testate ...

Siria - Attacco di Usa - Regno Unito e Francia. Scontro Mosca-Washington all’Onu : “Minata autorità del Consiglio”. “Finito tempo delle parole. Assad? Siamo pronti a colpire ancora” : Scontro totale tra Stati Uniti e Russia durante il Consiglio di sicurezza dell’Onu riUnito d’urgenza dopo l’attacco notturno di Usa, Regno Unito e Francia in Siria. Mosca ha accusato Washington di “minare l’autorità del Consiglio” e, ha aggiunto l’ambasciatore russo Vassily Nebenzia, “è il momento che gli Usa imparino che il codice internazionale di comportamento sull’uso della forza è ...

Onu - gli Usa sull’Attacco in Siria : «Pronti a colpire ancora» : L’ambasciatrice americana Nikki Haley durante il Consiglio di sicurezza chiesto dalla Russia: «Il tempo delle parole è finito». Mosca: «Distrutte relazioni internazionali»

Siria - Attacco di Usa - Regno Unito e Francia : “Contro le armi chimiche”. Trump : “Missione compiuta”. Putin : “Atto di aggressione”. Convocato il Consiglio di sicurezza Onu : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria. Un’operazione unica durata poco più di un’ora, partita intorno alle 3 della notte italiana. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazione, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. Diversa la versione della Russia. E secondo l’ambasciatore americano a Mosca Jon Huntsman, gli ...

