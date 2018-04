Attacco in Siria | il timore di Israele | restare da solo contro la crescente potenza

Prima e dopo l'Attacco - il Pentagono diffonde le immagini satellitari degli obiettivi colpiti in Siria : Il Pentagono ha diffuso le immagini satellitari dei siti Siriani sospettati di attività chimiche, colpiti ieri mattina dai raid americani, francesi e britannici. Le foto mostrano danni consistenti, ...

Siria - Assad : “I raid dell’Occidente uniranno il paese”. Esperti Opac avviano indagine su Attacco a Douma : Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna hanno deciso di attaccare la Siria nella notte fra venerdì e sabato. Ma per Bashar Al-Assad i missili occidentali non avranno altro effetto che “unire il Paese” sotto la sua leadership. Una dichiarazione riferita dal parlamentare russo Dmitry Sablin, che ha incontrato il presidente Siriano oggi a Damasco insieme a una delegazione di politici del Cremlino. E loro hanno descritto Assad come ...

Siria : Salvini contro l'Attacco - Berlusconi vorrebbe essere al fianco di Trump : USA, Inghilterra e Francia attaccano la Siria e il centrodestra italiano si divide. La politica estera della Lega di Salvini non sembra essere la stessa di Forza Italia e non è un bel segnale in vista della formazione di un presunto nuovo governo. Ieri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dichiarato che rispetto ad una settimana fa non siano stati fatti passi avanti e il quadro rimane molto intricato. Salvini invita Silvio ...

Gentiloni : "L'Italia non ha partecipato ad Attacco in Siria - dato solo supporto logistico" : Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio uscente, ha parlato in conferenza stampa dell’attacco missilistico in Siria: "L’Italia non ha partecipato, abbiamo dato solo supporto logistico agli alleati". L'azione di questa notte, ha aggiunto il premier, è stata una risposta "motivata all'uso di armi chimiche". Nei giorni scorsi, davanti ad un paventato attacco nei confronti di Assad, Gentiloni aveva già preannunciato che l’Italia non avrebbe ...

Attacco Usa in Siria è stato respinto - ecco tutta la verità Video : Si tratta della notizia del giorno che ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso [Video]: gli Stati Uniti D'America, Francia e Gran Bretagna hanno deciso di effettuare una operazione congiunta in #Siria attaccando quelli che sono stati definiti come punti strategici e militari del paese. Questa mattina il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato il via alle operazioni lanciando centinaia di missili. Nella giornata di oggi, le ...

Siria - Attacco di Usa - Gb e Francia. Video Putin : "Condanna : l’Onu intervenga" : Un attacco congiunto di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia è stato sferrato nella notte contro la Siria. E' iniziato quando a Washington erano le 21 (le 3 del mattino in Italia) e si è trattato di raid mirati contro tre obiettivi a Damsco e Homs. Segui su affaritaliani.it

Siria - Attacco a una base iraniana ad Aleppo : almeno 20 morti. “Forse esplosione accidentale” : La base iraniana di Jabal Azzan, a sud di Aleppo, è stata colpita da un attacco aereo. Esplosioni che hanno causato la morte di almeno 20 persone, tra cui ci sono anche militari di Teheran. La notizia arriva dai media turchi ed è stata anche ripresa dall’agenzia russa Tass, ma non è chiaro se sia trattato di un’esplosione accidentale in un deposito di armi o se vi sia stato un attacco aereo. A propendere per la prima ipotesi è Hezbollah, ...

Attacco in Siria : comunicato stampa del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani : Dopo il raid della scorsa notte in Siria nella comunità interNazionale crescono le preoccupazioni per una escalation. Dal Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato in merito alla grave situazione in Siria. comunicato stampa Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani intende sottolineare la drammaticità del […] L'articolo Attacco in Siria: ...

Silvio Berlusconi - la lettera sul Corriere della Sera : 'Siria - serve subito un governo autorevole'. Attacco finale a Di Maio e M5s : Un Silvio Berlusconi scatenato. Dopo lo show al Quirinale al termine del secondo giro di consultazioni, entra a gamba tesissima nel dibattito politico 'sfruttando' l'Attacco in Siria di Usa, Francia e ...

Attacco alla Siria - lanciati 100 missili; Iran : 'USA - GB e Francia criminali' Video : L'Attacco tanto minacciato alla fine è arrivato, nonostante negli ultimi giorni #Trump sembrasse avere atteggiamenti distensivi. L'Attacco è cominciato nella notte, quando USA, Francia e Inghilterra congiuntamente hanno sparato un totale di 100 missili. La difesa antimissilistica Siriana ha respinto il 90% degli attacchi, solo una decina sono riusciti alla fine a colpire gli obiettivi. L'Attacco alla Siria La #russia ha condannato fortemente ...

