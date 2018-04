ATP MONTE-CARLO QUALIFICAZIONI - Seppi e Cecchinato missione compiuta!

ATP Montecarlo 2018 : date - orari e guida completa : Dove posso guardare il Masters di Montecarlo ? Il torneo è in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD. Gli abbonati che sono in possesso del pacchetto che comprende Sky Go possono ...

ATP Montecarlo 2018 : il sorteggio del tabellone : E' cominciato ufficialmente con il sorteggio del tabellone il torneo ATP di Montecarlo , terzo Masters 1000 della stagione, in programma da domenica 15 , diretta esclusiva Sky Sport, . Parte dal Principato l'impresa quasi impossibile di Rafael Nadal , chiamato a difendere i 4680 punti conquistati in cinque tornei sulla terra battuta nel 2017 , Montecarlo , Barcellona, ...

Tennis - ATP Quito 2018 : Alessandro Giannessi eliminato da Thiago Monteiro. Giornata no per gli italiani : Giornata totalmente negativa per l’Italia nel torneo di Quito. Dopo le eliminazioni di Lorenzi e di Travaglia, è arrivata anche quella di Alessandro Giannessi che ha perso contro il brasiliano Thiago Monteiro per 7-6(4) 4-6 7-5. Il secondo turno si è rivelato così letale per il 27enne spezzino che era stato ripescato come lucky loser dopo aver perso nel turno decisivo delle qualificazioni contro Gaio. Il numero 159 del ranking mondiale ha ...