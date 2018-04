ATP MARRAKECH - Andujar | trionfo da record

Tennis - ATP MARRAKECH 2018 : Andrea Arnaboldi sconfitto nettamente da Pablo Andujar al secondo turno : Andrea Arnaboldi saluta Marrakech. Dopo la brillante vittoria al primo turno contro Alexandr Dolgopolov, l’italiano si è arreso al secondo turno allo spagnolo Pablo Andujar, vincitore nettamente in due set 6-0 6-2 in un’ora e nove minuti. Un match in cui il milanese non è praticamente mai stato in partita, come testimoniato dal punteggio. Un peccato, perché l’avversario era alla portata (355 del ranking mondiale) e perché ...

Tennis - ATP MARRAKECH : Andreas Seppi rimontato ed eliminato dal moldavo Albot : Andreas Seppi viene subito eliminato nel torneo ATP di Marrakech. Il Tennista altoatesino è stato sconfitto al primo turno dal moldavo Radu Albot, numero 93 del mondo, in tre set con il punteggio di 1-6 6-3 6-0 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Inizio di stagione da dimenticare sulla terra rossa per Seppi, reduce anche dalla sconfitta in cinque set nel match di Coppa Davis contro Lucas Pouille. Eppure la partita di oggi era ...

ATP MARRAKECH - avanza solo Arnaboldi : ANSA, - ROMA, 10 APR - Una vittoria e due sconfitte per i tennisti italiani impegnati oggi nel primo turno del torneo Atp di Marrakech , 501.345 euro di montepremi, terra rossa, , in Marocco. Andrea ...

Tennis - ATP MARRAKECH 2018 : Paolo Lorenzi eliminato al primo turno da Mischa Zverev : Paolo Lorenzi rinvia ancora l’appuntamento con la vittoria numero 100 nel circuito maggiore: nel primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech, l’azzurro è stato eliminato al primo turno dal suo compagno di doppio (con il quale giocherà anche in Marocco), il tedesco Mischa Zverev, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Nel primo set Zverev parte forte al servizio, poi Lorenzi regala il ...

Tennis - ATP MARRAKECH 2018 : Matteo Berrettini sconfitto al primo turno in due set da Nikoloz Basilashvili : Finisce subito l’avventura di Matteo Berrettini al torneo ATP 250 di Marrakech: l’azzurro è stato sconfitto al primo turno dal georgiano Nikoloz Basilashvili in due set con il punteggio di 7-6 (2) 6-4 in 95 minuti di gioco. In entrambe le partite l’italiano ha avuto l’occasione di portarsi avanti di un break, ma non ha concretizzato. Nel primo set è il georgiano il primo a scappar via, salendo 2-0 dopo aver convertito la ...

Tennis - ATP MARRAKECH 2018 : che esordio per Andrea Arnaboldi! Battuto in due set Dolgopolov : Un anno e nove mesi dopo Andrea Arnaboldi torna a vincere un match nel circuito ATP. Un grandissimo esordio quello del Tennista lombardo nel torneo di Marrakech. Il 30enne di Cantù, numero 221 del mondo e proveniente dalla qualificazioni, è riuscito a battere in due set l’ucraino Alexandr Dolgopolov, numero 52 della classifica ATP e settima testa di serie del torneo. Un 6-2 6-3 netto per l’azzurro, che ha impiegato meno di ...

ATP MARRAKECH : in campo tre azzurri : Tre gli azzurri in campo oggi nel primo turno del torneo Atp di Marrakech, in Marocco. Andrea Arnaboldi, passato attraverso le qualificazioni, affronta l'ucraino Alexandr Dolgopolov, Matteo Berrettini ...