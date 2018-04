Atalanta-Inter 0-0 | un pari che non piace a nessuno

PAGELLE/ Atalanta-Inter (0-0) : strepitoso Barrow! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 32^ giornata) : PAGELLE Atalanta Inter (0-0): Fantacalcio, i voti della partita valevole per la 32^ giornata di Serie A, che si è conclusa con un pareggio a reti bianche tra gli orobici e i nerazzurri.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 08:38:00 GMT)

L'Inter sbatte sull'Atalanta : L'Inter non va oltre lo 0-0 in casa dell'Atalanta. Un pareggio che vale per la squadra di Spalletti l'aggancio in classifica a Roma e Lazio, in attesa del derby capitolino . L'Atalanta fa un piccolo ...

Serie A Atalanta-Inter 0-0 - il tabellino : BERGAMO - Finisce 0-0 l'anticipo serale della 32a giornata di campionato tra Atalanta e Inter. Per entrambe cambia poco in classifica: i bergamaschi restano a tre punti dal Milan sesto , 49 contro 52, ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Pareggio giusto contro grande Inter» : BERGAMO - "Abbiamo pressato tanto, i ragazzi sono stati notevoli". "Notevole" è la parola che Gian Piero Gasperini utilizza per descrivere la prestazione dell' Atalanta contro l'Inter, match terminato ...

Serie A - Atalanta-Inter 0-0 : Lazio e Roma agganciate : BERGAMO - L'Inter non va oltre lo 0-0 contro l'Atalanta nell'anticipo della 32ª giornata di Serie A . Tante le occasioni per i nerazzurri di Luciano Spalletti che però non riescono a trovare il ...

Atalanta e Inter si dividono la posta in palio : finisce 0-0 a Bergamo : L' Inter di Luciano Spalletti è a secco da tre partite. I nerazzurri, infatti, dopo aver pareggiato il derby contro il Milan e dopo aver perso 1-0 a Torino contro i granata di Mazzarri , non sono ...

Atalanta-Inter 0-0 : pareggio senza reti a Bergamo - Icardi non pervenuto : Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images © scelta da SuperNews, Termina senza reti, a Bergamo , il quarto anticipo della trentaduesima giornata di Serie A tra Atalanta e Inter . Gli uomini di Gasperini ...

Pagelle/ Atalanta-Inter (0-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 32^ giornata) : Pagelle Atalanta Inter (0-0): Fantacalcio, i voti della partita valevole per la 32^ giornata di Serie A, che si è conclusa con un pareggio a reti bianche tra gli orobici e i nerazzurri.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 23:12:00 GMT)

Serie A Atalanta-Inter 0-0 - il tabellino : BERGAMO - Un punto a testa per Atalanta e Inter: all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo le due formazioni nerazzurre fanno 0-0. I bergamaschi restano a tre punti dal Milan sesto , 49 contro 52, , ...

Atalanta-Inter - le pagelle : Handanovic si conferma il migliore - Borja Valero è un fantasma : pagelle INTER Handanovic 7.5 Decisivo come al solito. Bravissimo due volte sul giovanissimo Barrow. Si conferma uno dei migliori portieri del mondo. D'AMBROSIO 5 Sciagurato con quel retropassaggio che manda in porta Barrow. Buon per lui che Handanovic era già lì pronto ad anticipare l'attaccante dell'Atalanta. SKRINIAR 6 Meglio quando tra ...

Atalanta-Inter 0-0 - Icardi e compagni frenano verso la Champions League! Scatto salvezza del Genoa - Crotone ko : L’Inter pareggia con l’Atalanta per 0-0 nell’anticipo della 32^ giornata di Serie A e aggancia Lazio e Roma al terzo posto in classica ma domani biancocelesti e giallorossi si affronteranno nell’attesissimo derby della Capitale. I nerazzurri sciupano una ghiotta occasione allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia e anzi hanno più volte rischiato la sconfitta al cospetto degli orobici che salgono all’ottavo posto in ...

Atalanta-Inter 0-0 - ma il pari serve poco ad entrambe : Quattro palle-gol nitide per gli orobici nel primo tempo, tre occasioni nella ripresa per la squadra di Spalletti: alla fine risultato giusto, ma per le due squadre la corsa all'Europa si fa più complicata

Diretta/ Atalanta-Inter - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Rafinha sfiora il bersaglio grosso : Diretta Atalanta Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del grande derby lombardo di Serie A.

Atalanta-Inter 0-0 : Spalletti non vince più - la corsa Champions si complica : Finisce 0-0 tra Atalanta e Inter. Un punto che serve più all'Atalanta per restare nel gruppone di chi aspira all'Europa League piuttosto che all'Inter per spingere in chiave Champions. fiatone inter - ...