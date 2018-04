Assemblea dei riders | giusta paga e tutele per tutti

Prima Assemblea nazionale dei ciclofattorini in Italia : La Prima assemblea nazionale dei riders, i 'ciclofattorini' che lavorano per le piattaforme digitali di consegna del cibo a domicilio, ha richiamato a Bologna un centinaio di persone provenienti da ...

Assemblea Bper : nominato il Cda - alla lista di Vandelli il 73% dei voti : L'Assemblea degli azionisti di Banca popolare dell'Emilia Romagna ha approvato il bilancio 2017 e la proposta di un dividendo di 0,11 euro, nominando il consiglio d'amministrazione per il triennio ...

Il rinvio dell'Assemblea del Pd e la decisione dei giudici su Alfie Evans. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Mosca accusa Londra dell'attacco chimico in Siria. Il ministero degli Esteri russo ha detto di avere "prove inconfutabili" che la "provocazione nella Duma" sia stata organizzata dalla Gran ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - le novità emerse dall'Assemblea degli azionisti - oggi - 13 aprile - : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,7 euro ad azione. Le novità emerse dall'assemblea degli azionisti.

Assemblea dei gruppi parlamentari dem - Martina : non siamo interscambiabili con la Lega : Il segretario reggente del Pd: "Ci riteniamo responsabili verso Italia, anche da posizioni di minoranza. Non stiamo sull'Aventino, il Pd interpreta una posizione limpida, noi siamo parte di un'iniziativa che non starà mai alla finestra"

Pd - Martina 'Non facciamo da piano B ad altri partiti'. I dem verso dei conti in Assemblea : ROMA. 'Noi non facciamo da 'piano B' ad altre forze, siamo coerenti con gli italiani. Gli altri risolvano le loro ambiguità di fondo'. Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, ospite di Che ...

A Norcia l'Assemblea dei Borghi più belli d'Italia : PERUGIA Si terrà mercoledì 4 aprile alle ore 11 nella sala Pagliacci del palazzo della Provincia di Perugia, la presentazione del programma dell'assemblea Nazionale dei Borghi più belli d'Italia che ...

Assemblea dei dipendenti Agenzia delle Entrate a Ragusa : Si è parlato dei problemi del settore Agenzie delle Entrate ma anche dei problemi che riguardano la sede di Ragusa nel corso dell'Assemblea sindacale

Camere - M5S nel caos. Rinviata l'Assemblea dei parlamentari : Malumore in casa 5 Stelle. La prima assemblea congiunta del MoVimento, convocata per oggi alle 13 alla Camera dei deputati, è stata Rinviata. Nelle prossime ore sarà fissata una nuova convocazione. L'...

Camere - M5s rinvia Assemblea dei gruppi. Rosato : “Confronto se si riparte da zero” : Il Partito Democratico, da un lato, è disposto al confronto “se si riparte da zero“. Il M5s, dall’altro, alle prese con i malumori della base per la trattativa con il centrodestra sulle presidenze delle Camere, rinvia l’assemblea congiunta dei gruppi di Montecitorio e Palazzo Madama convocata per le 13 sulla questione. Non si sblocca lo stallo nelle trattative intavolate dai partiti per tentare di trovare un accordo ...

M5S - prima Assemblea dei deputati : Roberto Fico torna in pole : Nuovo giro di consultazioni per il M5S che ha appena terminato la prima assemblea con i 225 nuovi deputati. Il primo partito che incontreranno i capigruppo Danilo Toninelli e Giulia Grillo è Forza ...