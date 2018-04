Assegno di divorzio e tenore di vita | deciderà la lite fra Omar e Lucrezia

'Sull'Assegno di divorzio troppa confusione'. Un avvocato spiega cosa sta succedendo : Mentre altre, prima fra tutte quella del caso Berlusconi , balzata agli onori della cronaca sempre del maggio 2017, ha mantenuto fermo l'orientamento consolidato precedente - in materia di assegno di ...

La Cassazione ha deciso di scrivere l'ultima parola sull'Assegno di divorzio : È "l'indipendenza o l'autosufficienza economica" dell'ex coniuge il parametro per stabilire l'assegno di divorzio. Con questo principio, poco meno di un anno fa, all'improvviso, la prima sezione civile della Cassazione, ribaltò la giurisprudenza applicata da 27 anni, ossia da quando le sezioni unite della Corte, nel 1990, stabilirono che il presupposto per il diritto a ricevere un assegno fosse da ...

Divorzio - il tenore di vita deve tornare a contare per l’Assegno di mantenimento? : tenore di vita contro autoresponsabilità, la questione è ancora aperta sugli assegni di Divorzio e ancora è discussa in tribunale. Le sezioni unite della Cassazione devono decidere se confermare o meno il verdetto Grilli. È quello che nel maggio del 2017 ha stabilito nel Divorzio fra l’ex ministro dell’Economia Vittorio Grilli e Lisa Caryl Lowenstein il prevalere del principio della possibilità di mantenersi autonomamente dei coniugi rispetto a ...

Divorzio - Cassazione. Il pg : «Sì al criterio del tenore di vita per stabilire l'Assegno» : Il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve ancora essere preso a riferimento nelle cause di Divorzio per valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere...

Cassazione : pg - sì al tenore di vita per l'Assegno di divorzio : Il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve ancora essere preso a riferimento nelle cause di divorzio per valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere l'assegno divorzile.