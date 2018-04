Assad sta bene e ha accettato un invito a Mosca

Regista siriano - non contano armi chimiche ma 7 anni crimini Assad : La partita siriana ha a che fare con l'"umanità" violata da Assad e la necessità di "giustizia", per l'autore del documentario premiato all'ultimo Sundace Festival, e non con la politica e le ...

Raid Siria - l'Onu boccia la richiesta della Russia : "Le Nazioni Unite non condannano l'attacco" | Gli Usa : agiamo se Assad usa ancora il gas : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali".

Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria nella notte. Trump : «Assad mostro». Scontro all'Onu - Stati Uniti pronti al bis : È scattato nel cuore della notte l'attacco minacciato nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Siria, un'azione mirata contro il presunto arsenale di...

Raid Siria - l'Onu boccia la richiesta della Russia : "Le Nazioni Unite non condannano l'attacco" | Gli Usa : se Assad usa ancora armi chimiche agiamo : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali".

Siria - attacco di Stati Uniti - Francia e Gran Bretagna. La condanna di Putin Le immagini|Tre mosse anti-Assad : L’attacco scattato nella notte. È durato poche ore e avrebbe colpito tre obiettivi, a Damasco e a Homs: tre i feriti civili. Nel mirino l’arsenale chimico del regime

Siria - attacco di Stati Uniti - Francia e Gran Bretagna. La condanna di Putin Le immagini | Tre mosse anti-Assad : ... «nel passato le ha usate più volte e questo deve essere fermato» e dice che l'attacco a cui ha collaborato è «giusto e legale» , qui tutte le altre dichiarazioni dal mondo , . Poco dopo le 10.30 ...

Stati Uniti - Gran Bretagna e Francia lanciano rappresaglia in Siria : decine di missili contro tre basi di Assad : New York - Gli Stati Uniti, assieme a Francia e Gran Bretagna, hanno fatto scattare nella notte americana la rappresaglia militare contro il regime Siriano per l'uso di armi chimiche...

Gli Stati Uniti dicono che molto probabilmente l’attacco chimico a Douma è stato compiuto da Assad : Nel corso di una conferenza stampa, la portavoce dell’amministrazione statunitense Sarah Sanders ha detto che molto probabilmente l’attacco chimico compiuto il 7 aprile a Douma, in Siria, è stato compiuto dalle forze del dittatore siriano Bashar al Assad. «Possiamo dire con grande The post Gli Stati Uniti dicono che molto probabilmente l’attacco chimico a Douma è stato compiuto da Assad appeared first on Il Post.

Siria - Usa : 'Abbiamo prove che attacco chimico è stato di Assad' : Gli Sati Uniti hanno le prove che l'attacco con armi chimiche in Siria è stato condotto dal governo Siriano. ad affermarlo è la portavoce del Dipartimento di stato americano, Heather Nauert. Più di ...

Trump parla con Erdogan - May manda i sottomarini. Parla Assad : “Minacce Occidente destabilizzano la regione” : Il temuto attacco sulla Siria è stato rinviato e questa notte i cieli sono rimasti tranquilli. Usa, Francia e Gran Bretagna prendono tempo e aspettano anche la possibile ispezione dell’Onu sul sito dell’attacco chimico a Douma. Gli ispettori dell’Opac hanno detto che andranno nella città della Ghouta orientale nei «prossimi giorni». Anche l’Oms ha ...

Trump frena su attacco in Siria. Pentagono : «Alleati stanno verificando le colpe di Assad» : Il presidente americano: «Non ho mai detto quando un attacco alla Siria avrebbe avuto luogo. Potrebbe essere molto presto o non così presto». Intanto la Russia annuncia che il Ghuta è nelle mani di Damasco. Pressioni per evitare un intervento da parte dell’Onu e dell’ex presidente Jimmy Carter...