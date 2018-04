Ascolti tv | testa a testa con Ballando | Amici vince di misura

tvzap.kataweb

: RT @SHOWNET24: ASCOLTI TV. Testa a testa tra @Ballando_Rai e @AmiciUfficiale. @RaiNews seguitissima per gli aggiornamenti sugli attacchi in… - AntDiBella : RT @SHOWNET24: ASCOLTI TV. Testa a testa tra @Ballando_Rai e @AmiciUfficiale. @RaiNews seguitissima per gli aggiornamenti sugli attacchi in… - infoitcultura : Ascolti tv sabato 14 aprile Ballando con le Stelle in un testa a testa con Amici che perde ancora -

(Di domenica 15 aprile 2018) Si è conclusa con unvinto alla fine seppure di poco dal serale didi Maria De Filippi controcon le stelle di Milly Carlucci la sfida per glidella prima serata tv del sabato sera. Ospiti del talent di Canale 5: Gianni Morandi, Ghali e Francesco Tottitv,vsIl programma di Rai1, che la scorsa settimana era in, ha ottenuto con la prima parte “…tutti in pista” 4 milioni 189 mila spettatori e uno share di 18.9%, mentre subito a seguire “con le stelle” con ospite Gabriel Garko ha fatto registrare un netto di 3 milioni 742 mila con il 20.8% di share, mentre lo show di Canale 5, in onda dalle 21.09, ha registrato nel suo complesso 3 milioni 770 mila spettatori con il 20.79%. In particolare nel periodo della sovrapposizione tra i due programmi, dalle 21:10 alle 24:45,...