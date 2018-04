Ascolti TV | Sabato 14 aprile 2018. Ballando 20.8% (anteprima 18.1%) - Amici 20.8% : Gabriel Garko ospite di Ballando con le Stelle Su Rai1 la sesta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle alle – ha conquistato .000 spettatori pari al 18.1% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e .000 spettatori pari al 20.8%, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 la seconda puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al ...

Ascolti TV | Sabato 7 Aprile 2018. Vince Ballando (19.47-23.06%) - Amici 20.77% : Amici: Maria De Filippi e Laura Pausini Su Rai1 la quinta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.509.000 spettatori pari al 19.47% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21.48, e 4.325.000 spettatori pari al 23.06%, dalle 21.57 alle 0.47. (qui gli Ascolti della settimana scorsa). Su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.09 alle 0.56 – ha raccolto davanti ...

Ascolti TV | Sabato 7 Aprile 2018. Vince Ballando (19.5-23.1%) - Amici 20.8% : Amici: Maria De Filippi e Laura Pausini Su Rai1 la quinta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.509.000 spettatori pari al 19.5% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21.48, e 4.325.000 spettatori pari al 23.1%, dalle 21.57 alle 0.47. (qui gli Ascolti della settimana scorsa). Su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al vide ...

Ascolti TV | Sabato 31 Marzo 2018. C’è Posta Per Te chiude con il 23.4% - Ballando 18.2% (anteprima 16.8%) : Gerry Scotti e Maria De Filippi Nel Sabato sera prima di Pasqua, caratterizzato dal posticipo Juventus-Milan, su Rai1 la quarta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.020.000 spettatori pari al 16.8% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.46 alle 21.52, e 3.388.000 spettatori pari al 18.2%, dalle 21.56 alle 0.44. Su Canale 5 l’ultima puntata di C’è Posta per Te – in onda dalle 21.21 alle 0.50 ...

Ascolti TV | Sabato 31 Marzo 2018. C’è Posta Per Te chiude al 23.4% - Ballando 18.2% (anteprima 16.8%) : Gerry Scotti e Maria De Filippi Nel Sabato sera prima di Pasqua, caratterizzato dal posticipo Juventus-Milan, su Rai1 la quarta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle alle – ha conquistato 4.020.000 spettatori pari al 16.8% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e 3.388.000 spettatori pari al 18.2%, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 l’ultima puntata di C’è Posta per Te – in ...

Ascolti TV | Sabato 24 Marzo 2018. C’è Posta 27.5% - Ballando 18.9% (anteprima 18%) : Patrick Dempsey e Maria De Filippi I dati auditel del 24 Marzo 2018 saranno rilasciati a partire dalle 11. Su Rai1 la terza puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.222.000 spettatori pari al 18% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.42alle 21., e 3.471.000 spettatori pari al 18.9%, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 C’è Posta per Te – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video 5.384.000 ...

