Ascolti TV | 14 aprile 2018 | Ballando con le stelle e Amici al 20 | 8% di share

Ascolti TV | Sabato 14 aprile 2018. Ballando 20.8% (anteprima 18.1%) - Amici 20.8% : Gabriel Garko ospite di Ballando con le Stelle Su Rai1 la sesta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle alle – ha conquistato .000 spettatori pari al 18.1% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e .000 spettatori pari al 20.8%, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 la seconda puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al ...

Ascolti TV | Venerdì 13 aprile 2018. Boom per la Corrida di Conti (27.4%) : La Corrida Su Rai1 l’esordio de La Corrida - in onda dalle 21.31 alle 23.56 – ha conquistato 5.999.000 spettatori pari al 27.4% di share. Su Canale 5 Il Segreto - in onda dalle 21.40 alle 24.39 – ha raccolto davanti al video 1.981.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 828.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Sei su Scherzi a Parte ha intrattenuto 1.364.000 ...

Ascolti TV | Giovedì 12 aprile 2018. Don Matteo (25.9%) triplica il dato di Canale 5 (7.9%). The Voice al 10% - Emigratis in calo (7.4%) : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.274.000 spettatori pari al 25.9% di share. Su Canale 5 Un Amore senza Fine ha raccolto davanti al video 1.854.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.327.000 spettatori pari al 10% di share. Su Italia 1 Emigratis 3 ha intrattenuto 1.602.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 La Caduta – Gli ultimi giorni di Hitler ha raccolto davanti al video 909.000 ...

