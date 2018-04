Arsenal | United e Psg puntano Joao Felix | il 18enne che vale 60 milioni | senza aver

Probabili Formazioni Newcastle United-Arsenal - Premier League 15-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Newcastle United-Arsenal, Premier League 2017/2018, Ore 14.30: Formazione titolare per i Magpies; Mkhitaryan ancora out nei Gunners. La domenica di Premier League, valevole per la 34^giornata, si apre con la sfida di St James’ Park tra i padroni di casa del Newcastle United e l’Arsenal. Magpies che vengono da una vittoria importantissima ottenuta in trasferta nell’ultima giornata in casa del ...