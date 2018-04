“Arrestato!” Guai al Grande Fratello Le accuse sono gravi e per il concorrente si è

“Arrestato!” . Guai per l’ex giocatore del Napoli. Finito in manette insieme allo zio - l’accusa è durissima : Lo hanno rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza dopo un vero e proprio raid, portato avanti insieme allo zio, ai danni di due fratelli di 23 e 24 anni nei pressi di una centro estetico in via Mirob allo , uno dei vicoli nei pressi di Corso Umberto a Napoli. Una questione su cui stanno cercando di fare piena luce gli inquirenti. Il più giovane degli arrestati, non è proprio uno sconosciuto, si tratta di Massimo Russo ex terzino ...

“Arrestato!”. La superstar della musica finisce in galera. Appena sceso dall’aereo per lui sono iniziati i guai. Cosa è successo : Di sicuro si sarebbe aspettato un’accoglienza diversa. Magari non fan osannanti ma neppure la polizia con le manette pronte per i suoi polsi. E invece, per la superstar della musica rock l’avventura in Sudamerica è iniziata così. Parliamo di Phil Collins.L’ex batterista dei Genesis è stato arrestato e trattenuto per alcune ore dalla polizia brasiliano all’aeroporto di Rio de Janeiro perché privo di un regolare visto di lavoro. ...