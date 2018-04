Apple ai dipendenti | non fate trapelare notizie sui prodotti | trapelato anche il memo

L'ultima di Apple : aprire cliniche mediche per i dipendenti : La Apple ha intenzione di aprire una serie di cliniche mediche chiamata AC Wellness, da mettere a disposizione dei dipendenti e delle rispettive famiglie che lavorano per il colosso di...

Apple Park - la nuova struttura di Cupertino non è adorata dai dipendenti : Apple, è una delle società informatiche più grandi al mondo. Tale azienda, assieme a Microsoft, è stata il fondatore dell'informatica come la conosciamo oggi grazie ai Mac, al tempo una vera innovazione. Oggi, la conosciamo maggiormente per altri dispositivi come iPhone, iPad, iMac e MacBook Pro, i quali godono di ottima fama e di un ottimo riscontro dalla clientela. Un'azienda di queste dimensioni, ovviamente, vanta guadagni miliardari e, di ...

