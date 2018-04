Appello di Papa Francesco alla pace | ma nessuna condanna esplicita ai bombardamenti Usa

Dal Papa Appello di pace per la Siria : ...nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fa fatica a concordare un'azione comune in Siria e in altre regioni del mondo". Così Papa Francesco alla fine dell'Angelus. "...

Dal Papa Appello di pace per la Siria : 12.27 "Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale in cui,nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fa fatica a concordare un'azione comune in Siria e in altre regioni del mondo". Così Papa Francesco alla fine dell'Angelus. "Mentre prego per la pace mi appello a tutti i responsabili politici perchè prevalgano giustizia e pace", ha poi aggiunto.

Don Gallo - Appello a Papa Francesco per la beatificazione. Il docufilm sul prete di strada in esclusiva su Loft : Un appello a Papa Francesco per avviare il processo di beatificazione di Don Gallo, prete “angelicamente anarchico”, come si era definito lui stesso nell’omonima autobiografia. Lo hanno chiesto Moni Ovadia e Cosimo Damiano Damato, il regista di “Prima che il Gallo canti… Il vangelo secondo Andrea“, il docufilm sul prete di strada visibile in esclusiva sul sito e sulla app di Loft. prete, comunista, anarchico, no global, ...

Donazione organi - l’Appello di un papà : «La legge deve cambiare» : È successo quattro mesi dopo la morte di suo figlio, Riccardo, un ragazzo di 15 anni scomparso il 2 gennaio 2017 all’ospedale di Bergamo dopo un infarto. Marco Galbiati, che cercava chi avesse ricevuto gli organi del suo bambino, è riuscito a trovare almeno una di queste persone. «Mentre tornavo da una trasferta di lavoro – spiega Galbiati – mi è arrivato un messaggio anonimo, con i dati di un giovane, Maurizio, e la scritta “rene destro”». Se è ...

Alfie Evans - l'Appello del papà : "Vogliamo venire in Italia" : Thomas Evans vuole che suo figlio Alfie venga trasferito in Italia. Dopo il rigetto del ricorso alla Cedu, la questione potrebbe passare di nuovo nelle mani di un giudice inglese. Ecco l"appello straziante di un padre commosso e deciso a lottare per la sopravvivenza del figlio.Qual è la situazione attuale?"Stiamo aspettando che la Corte fissi la data per un"udienza o che ci dicano se la macchina che tiene in vita il bambino debba essere staccata ...

SIRIA “ATTACCO CHIMICO AI RIBELLI A DUMA” : 100 MORTI/ Ultime notizie “ci arrendiamo”. Appello Papa contro armi : SIRIA, sospetto attacco CHIMICO a Duma, Ultime notizie: 10 MORTI, offensiva dell’esercito SIRIAno contro i RIBELLI, forse utilizzate armi chimiche. Usa vs Russia, le parole di Papa Francesco(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Vittime prete pedofilo - Appello al Papa : ANSA, - NAPOLI, 8 APR - Hanno spiegato anche oggi le loro ragioni contro 'la pedofilia clericale' davanti al Duomo di Napoli, dopo la manifestazione di ieri, esponenti della Rete l'Abuso e giovani con ...

Napoli - l'Appello del papà di Nico : «Non scambiate la vita con lo sballo» : Nico è solo stato un estratto a sorte di quella maledetta domenica, come ce ne sono stati tanti e come purtroppo tanti, molti, ce ne saranno ancora. Mio figlio era un ragazzo pazzesco, con un...

Prato : rubano la bici ad un ragazzo autistico. L'Appello del papà ai ladri : 'Per Edoardo significa libertà' : Amaro rientro per Edoardo , un 14enne di Prato affetto da una grave forma di autismo , e per il suo papà: tornati a casa dopo aver trascorso alcuni giorni dai parenti in Veneto in occasione delle ...