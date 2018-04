ANTONIO PASCUZZO | UCCISO PER DROGA | 18ENNE CONFESSA Salerno | arma del delitto è stiletto

Confessa il killer di ANTONIO PASCUZZO : ucciso per un po' di marijuana/ Salerno - 18enne nel carcere di Potenza : Antonio Pascuzzo , risolto il caso di Buonabitacolo: arrestato il reo-confesso del delitto di Salerno , "l'ho ucciso per droga, una dose di marjuana". Caso chiuso? Dubbi sui motivi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 18:52:00 GMT)

Buonabitacolo. Karol Lapenta ha ucciso ANTONIO Alexander Pascuzzo per della marijuana : Un omicidio per futili motivi. Alla base del delitto di Buonabitacolo la volontà di entrare in possesso di un modesto quantitativo di sostanza stupefacente, della marijuana, nella disponibilità della vittima. Dopo l’efferato delitto, Karol Lapenta ha trascinato per 50 metri il corpo esanime del malcapitato, poi gettandolo da un dislivello di circa 5 metri, sul greto del corso d’acqua dove poi è stato rinvenuto. I ...