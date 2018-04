Antonio è stato ucciso con sei coltellate | fermato un giovane

‘Ndrangheta - torna in libertà ex senatore Antonio Caridi : era stato arrestato nel 2016 : L’ex senatore Antonio Caridi, eletto nel 2013 con il Popolo delle libertà e successivamente transitato in Gal, è tornato in libertà. La decisione è stata adottata dal Tribunale della libertà di Reggio Calabria dopo che la Cassazione aveva per due volte rinviato la posizione dell’ex parlamentare in ordine all’esigenza di custodia cautelare per avere fatto parte di una cupola politico – affaristico-mafiosa che dominerebbe la vita economica e ...