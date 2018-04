Antonio | 18 anni | ucciso nel Salernitano Il coetaneo ha confessato Fa il macellaio e lo

Preso killer di Antonio - ha 18 anni e ha ammesso di averlo ucciso per motivi di droga : Sette coltellate e un diverbio su un questione di marijuana. Il diciottenne di Buonabitacolo , salerno, ha ammesso di avere ucciso Antonio Alexander Pascuzzo , compaesano, 19 anni, il cui cadavere è ...

Amaurys Perez rivede il fratello Antonio dopo 4 anni (Isola dei Famosi 2018) : Amaurys Perez ha ricevuto la seconda sorpresa all’Isola dei Famosi 2018: l’ex campione ha potuto rivedere dopo 4 anni il fratello Antonio. I due, originari di Cuba, hanno un passato pesante alle spalle e Antonio è stato centrale per l’arrivo di Amaurys Perez in Italia. Maggiore di un anno e mezzo, il cubano ha lasciato una serie di indizi al fratello sulla spiaggia della Palapa prima di rivelare la propria presenza. Le ...

Antonio Perez/ Chi è il fratello di Amaurys - come mai non si vedono da 4 anni? (Isola dei famosi 2018) : Sorpresa per Amaurys Perez nel corso della semifinale dell'Isola dei famosi 2018: in Honduras arriva il fratello Antonio, che lo sportivo non vede da quattro anni(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 23:18:00 GMT)

Sollevamento pesi - Antonio Urso : “Un Europeo storico per l’Italia. Il doping? Da noi nessuna positività da 14 anni…” : Gli Europei di Sollevamento pesi a Bucarest (Romania) sono andati in archivio ed il bilancio dell’Italia è da considerarsi, tutto sommato, positivo. Mirco Scarantino, pur non confermandosi sul gradino più alto del podio, è giunto secondo, argento Europeo conquistato anche da Giorgia Bordignon e Jennifer Lombardo mentre Giorgia Russo si è potuta fregiare di un ottimo bronzo. Risultati graditi dal presidente della Federazione Italiana ...

Roberta Ragusa/ Antonio Logli - pg chiede condanna a 20 anni di carcere : testimonianza chiave a Pomeriggio 5? : Roberta Ragusa, processo d'appello a carico del marito Antonio Logli: attesa per la sentenza. Il pg ha chiesto la condanna a 20 anni di carcere con arresto immediato.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 17:25:00 GMT)

Bari - si accascia in palestra mentre fa spinning : Antonio muore a 46 anni : È morto per un infarto Antonio Focolando, ingegnere di 46 anni e padre di una bimba di 9: è stato colto da un malore mentre si trovava in palestra e al termine della lezione di spinning si è accasciato a terra ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo.Continua a leggere

Stroncato da infarto dopo lo spinning : Antonio è morto a 46 anni : Antonio Focolando , 46 anni, a causa di un infarto , si è accasciato nella sala e poco dopo è morto , malgrado i tentativi di rianimarlo: aveva appena terminato la lezione di spinning e stava mettendo ...

NBA Sundays - Milwaukee con Giannis sfida San Antonio LIVE : Non c'è Kawhi Leonard, ma la buona notizia è che c'è Giannis Antetokounmpo in campo, nonostante la distorsione alla caviglia che gli aveva fatto saltare la sfida con Chicago. I quintetti sono entrambi ...