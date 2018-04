Antonio | 18 anni | ucciso nel Salernitano | fermato un coetaneo L' avrebbe accoltellato per

Antonio - 18 anni - ucciso a coltellate nel Salernitano : fermato un coetaneo : SALERNO - Un ragazzo di 18 anni - del quale non è stata per il momento ancora rivelata l'identità - è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina...

Antonio - 18 anni - ucciso con sei coltellate al petto. Era scomparso il 6 aprile nel Salernitano : Antonio Alexander Pascuzzo , il 18enne scomparso da una settimana a Buonabitacolo , è stato ritrovato morto in una scarpata. Il corpo senza vita del ragazzo, originario del paese in provincia di ...

Antonio - 18 anni - trovato ucciso con sei coltellate al petto : era scomparso 7 giorni fa : È stato ucciso con sei coltellate al petto Antonio Alexander Pascuzzo, il 18enne di Buonabitacolo (Salerno), il cui corpo senza vita è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi in una...

Antonio - 18 anni - era scomparso sette giorni fa : trovato ucciso con sei coltellate al petto : È stato ucciso con sei coltellate al petto Antonio Alexander Pascuzzo, il 18enne di Buonabitacolo (Salerno), il cui corpo senza vita è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi in una...

Amaurys Perez rivede il fratello Antonio dopo 4 anni (Isola dei Famosi 2018) : Amaurys Perez ha ricevuto la seconda sorpresa all’Isola dei Famosi 2018: l’ex campione ha potuto rivedere dopo 4 anni il fratello Antonio. I due, originari di Cuba, hanno un passato pesante alle spalle e Antonio è stato centrale per l’arrivo di Amaurys Perez in Italia. Maggiore di un anno e mezzo, il cubano ha lasciato una serie di indizi al fratello sulla spiaggia della Palapa prima di rivelare la propria presenza. Le ...

Antonio Perez/ Chi è il fratello di Amaurys - come mai non si vedono da 4 anni? (Isola dei famosi 2018) : Sorpresa per Amaurys Perez nel corso della semifinale dell'Isola dei famosi 2018: in Honduras arriva il fratello Antonio, che lo sportivo non vede da quattro anni(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 23:18:00 GMT)

Sollevamento pesi - Antonio Urso : “Un Europeo storico per l’Italia. Il doping? Da noi nessuna positività da 14 anni…” : Gli Europei di Sollevamento pesi a Bucarest (Romania) sono andati in archivio ed il bilancio dell’Italia è da considerarsi, tutto sommato, positivo. Mirco Scarantino, pur non confermandosi sul gradino più alto del podio, è giunto secondo, argento Europeo conquistato anche da Giorgia Bordignon e Jennifer Lombardo mentre Giorgia Russo si è potuta fregiare di un ottimo bronzo. Risultati graditi dal presidente della Federazione Italiana ...

Roberta Ragusa/ Antonio Logli - pg chiede condanna a 20 anni di carcere : testimonianza chiave a Pomeriggio 5? : Roberta Ragusa, processo d'appello a carico del marito Antonio Logli: attesa per la sentenza. Il pg ha chiesto la condanna a 20 anni di carcere con arresto immediato.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 17:25:00 GMT)

Bari - si accascia in palestra mentre fa spinning : Antonio muore a 46 anni : È morto per un infarto Antonio Focolando, ingegnere di 46 anni e padre di una bimba di 9: è stato colto da un malore mentre si trovava in palestra e al termine della lezione di spinning si è accasciato a terra ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo.Continua a leggere

Stroncato da infarto dopo lo spinning : Antonio è morto a 46 anni : Antonio Focolando , 46 anni, a causa di un infarto , si è accasciato nella sala e poco dopo è morto , malgrado i tentativi di rianimarlo: aveva appena terminato la lezione di spinning e stava mettendo ...

NBA Sundays - Milwaukee con Giannis sfida San Antonio LIVE : Non c'è Kawhi Leonard, ma la buona notizia è che c'è Giannis Antetokounmpo in campo, nonostante la distorsione alla caviglia che gli aveva fatto saltare la sfida con Chicago. I quintetti sono entrambi ...

Inquinamento suoli del Salento. Antonio Trevisi : "Già due anni fa avevamo presentato mozione per potenziare il monitoraggio ambientale - ma ... : Chiederò nuovamente di impegnare urgentemente ARPA e ASL poiché oggi la scienza ci permette di individuare chi produce le sostanze che stanno avvelenando i nostri suoi. I dati epidemiologici nella ...

“I più belli”. Amici - che fine hanno fatto Claudia e Antonio? Un amore nato tra i banchi della prima edizione talent. La Mannoni e Baldes hanno fatto sognare tutti : ecco come li ritroviamo dopo anni : Oggi tutti conosciamo il programma con il nome di Amici, ma i fan di lunga data ricorderanno benissimo che un tempo la ‘creatura’ di Maria De Filippi si chiamava Saranno Famosi. Ben 16 anni quello che sarebbe diventato il talent più longevo dei palinsesti nostrani faceva il suo ingresso nella tv italiana pronto a conquistarsi il favore del pubblico. I protagonisti che diedero vita alla trasmissione sono rimasti tra i più amati, sebbene di ...

“È andata così”. Omicidio Vannini : la ricostruzione choc. Le parole di Antonio Ciontoli - accusato dell’omicidio volontario del fidanzato della figlia : Si è svolta alla Corte d’Assise di Roma l’udienza per l’Omicidio di Marco Vannini, il giovane ucciso da un colpo di pistola, il 17 maggio del 2015, mentre si trovava ospite a casa della fidanzata Martina Ciontoli. Quella tragica sera nella villetta a Ladispoli erano tutti presenti: Antonio Ciontoli, luogotenente della Marina Militare di 48 anni, la moglie Maria, Martina, fidanzata con Marco, e Federico, fidanzato ...