Antognoni | “rigore Real c’era | capisco Buffon ma poteva evitare”

(Di domenica 15 aprile 2018) “Lo sfogo didopo la gara colMadrid? Posso giustificarlo a caldo ma ragionandoci un po’ forse sievitare. Però lo, subire un rigore decisivo all’ultimo secondo non è piacevole. Per me però il rigore c’era, forse è successo nel minuto sbagliato, fosse successo prima magari i giocatori si sarebbero arrabbiati meno”. Lo dice il club manager della Fiorentina, Giancarlo, commentando ai microfoni di Premium Sport l’episodio del rigore concesso agli spagnoli delcontro la Juventus e il duro sfogo contro l’arbitro del portiere e capitano bianconero nel post-gara. “Cairo ha detto che un rigore come quello in Italia, contro la Juve, non lo danno? I rigori vanno e vengono -risponde-, in una stagione c’è sempre una sorta di compensazione, a volte ne subisci alcuni che non ci sono così come ...