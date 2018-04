Android : è il sistema operativo più pericoloso - a rischio privacy degli utenti Video : È stato pubblicato oggi, uno studio lungo due anni sugli aggiornamenti di sicurezza di Android [Video]. Esso ha rivelato un divario in termini di tempo angosciante tra le patch software che le aziende #Android affermano di avere sui loro dispositivi e quelle che effettivamente fanno installare sugli #Smartphone. Proprio questo fine settimana al centro del dibattito c'è la #privacy di Facebook con Zuckerberg che è stato anche chiamato al ...

Android : è il sistema operativo più pericoloso - a rischio privacy degli utenti : È stato pubblicato oggi, uno studio lungo due anni sugli aggiornamenti di sicurezza di Android. Esso ha rivelato un divario in termini di tempo angosciante tra le patch software che le aziende Android affermano di avere sui loro dispositivi e quelle che effettivamente fanno installare sugli smartphone. Proprio questo fine settimana al centro del dibattito c'è la privacy di Facebook con Zuckerberg che è stato anche chiamato al Congresso. La ...

Con Android 8.0 Oreo Google ha migliorato il sistema di inserimento automatico delle password : Con Android 8.0 Oreo il team di Google ha semplificato l'utilizzo del riempimento automatico con un gestore di password. Scopriamo insieme come funziona L'articolo Con Android 8.0 Oreo Google ha migliorato il sistema di inserimento automatico delle password proviene da TuttoAndroid.

Come avere il Sintetizzatore di sistema e lo sblocco OEM su Android P : Google ci ha abituati a togliere e aggiungere funzioni all’interno di Android, a volte nelle varie Developer Preview alte colte nel cambio di […] L'articolo Come avere il Sintetizzatore di sistema e lo sblocco OEM su Android P proviene da TuttoAndroid.

Gli utenti Android sono i più fedeli al loro sistema operativo : (Foto: Google) Fino a pochi anni fa l’opinione comune riguardo il sistema operativo Android era quella di un software completo e promettente ma meno affidabile e piacevole da usare rispetto alla concorrenza. Quei tempi sono cambiati da tempo ormai, e a dimostrarlo c’è ora uno studio realizzato dalla società di ricerca Cirp, che negli Stati Uniti ha analizzato il tasso di fedeltà degli utenti Android al proprio sistema operativo, ...

Android P : le novità del sistema operativo di Google : È ufficialmente arrivato Android P. Il rilascio anticipato da parte di Google, prende tutti in contropiede: la versione 9.0 del sistema operativo è disponibile in versione Factory Image, ma anche OTA, utilizzando per quest'ultimo il metodo manuale. Vediamo, dunque quali sono le novità dell'ultima versione di Android. Android P: supporto notch e GPS che riceve negli edifici Android P è il primo sistema operativo che si adatta ai nuovi design ...

Android P è stato rilasciato/ Tutte le novità del sistema operativo targato Google : Android P è stato rilasciato: Tutte le novità del sistema operativo targato Google. Ecco le interessanti migliorie introdotte dalla casa di Mountain View, a cominciare dal supporto al notch(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 12:10:00 GMT)

BLOCKS lancia Project OpenWatch - un sistema per smartwatch basato su Android 8.0 Oreo : BLOCKS, la compagnia che ha lanciato il primo smartwatch modulare sul mercato, si appresta a presentare Project OpenWatch, un sistema operativo con kernel Linux e supporto a Oreo, con la collaborazione di LineageOS e del Team Carbon. L'articolo BLOCKS lancia Project OpenWatch, un sistema per smartwatch basato su Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.