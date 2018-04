Amstel Gold Race | grande spettacolo sulle Ardenne | vittoria di Valgren

calcioweb.eu

: Sulla #Gazzetta in edicola oggi ?? Buongiorno Ferrari, facci sognare ? Inter, crescita zero ? #MilanNapoli vale tutt… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi ?? Buongiorno Ferrari, facci sognare ? Inter, crescita zero ? #MilanNapoli vale tutt… - Eurosport_IT : Michael Valgren brinda all'Amstel Gold Race ?????? Il danese dell'@AstanaTeam batte Kreuziger in volata sul traguard… - Eurosport_IT : L'ordine d'arrivo dell'Amstel Gold Race ????????? Vince Michael Valgren dell'@AstanaTeam ?? É sempre super a Valkenbur… -

(Di domenica 15 aprile 2018) Michaelha vinto la 53ª edizione dell’. Come da pronostico, la prima classica delleè stata unograzie ai cambiamenti sul finale del percorso. Tanti corridori hanno provato a vincere l’: prima Jakub Fuglsang dell’Astana, poi Greg Van Avermaet della BMC, Alejandro Valverde della Movistar, ma alla fine ad alzare per primo il traguardo è stato Michael. Il ciclista dell’Astana ha staccato tutti i suoi avversari e ha duellato alla pari con Roman Kreuziger della Mitchelton Scott fino al traguardo. Ottimo terzo posto per Enrico Gasparotto della Bahrain Merida che ha provato fino all’ultimo a rientrare sulla coppia, ma alla fine si è accontentato del terzo gradino del podio. Nulla da fare per Peter Sagan: il campione del mondo in carica è stato attento nelle fasi iniziali, ha provato qualche allungo nella parte centrale, ma ...