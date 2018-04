Amstel Gold Race donne | Chantal Blaak si aggiudica la prima classica delle Ardenne

Ciclismo femminile - Amstel Gold Race 2018 : Chantal Blaak in trionfo! La campionessa del mondo batte le compagne di fuga Brand e Spratt. Settima Giorgia Bronzini : Splende l’arcobaleno sul traguardo dell’Amstel Gold Race femminile. La campionessa del mondo Chantal Blaak conquista la vittoria nella classica che apre il Trittico delle Ardenne. La 28enne olandese della Boels-Dolmans si è imposta allo sprint sulla connazionale Lucinda Brand e sull’australiana Amanda Spratt dopo un’azione di oltre 60 km, in cui era riuscita ad entrare anche la nostra Giorgia Bronzini, che ha chiuso al settimo posto. Ritmo ...

Oggi in Olanda Amstel Gold race. Al via anche Nibali : Una delle corse più importanti al mondo, una di quelle che vale correrle, perché hanno fascino e peso. La campagna del Nord continua, ma cambiano gli scenari: dalle pietre e i muri di Fiandre e ...

LIVE Amstel Gold Race 2018 in DIRETTA : Colbrelli e Ulissi le punte dell’Italia in una corsa con tanti favoriti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Amstel Gold Race 2018, prima delle tre Classiche delle Ardenne. Oltre 260 chilometri ricchi di strappi, con un finale rinnovato lo scorso anno che potrebbe regalare grande spettacolo già lontano dal traguardo, con l’ultimo passaggio sul Cauberg posto a poco meno di 20 chilometri dalla conclusione. Anche per questo, pronostico apertissimo: dal quattro volte vincitore Philippe Gilbert ad un ...

Amstel Gold Race 2018 - ecco i corridori e gli orari tv Video : Archiviata la campagna del pavè la stagione del grande #Ciclismo è ormai pronta all’ultima settimana di classiche. L’#Amstel Gold Race, la più importante classica olandese, apre il trittico delle Ardenne che continuera' poi con la Freccia Vallone e la Liegi Bastogne Liegi. L’Amstel è in programma domenica 15 aprile, su un percorso che ricalca in buona parte quello inaugurato nella passata edizione, con il Cauberg non più nella parte finale. Tra ...

Amstel Gold Race 2018 : corsa aperta - gli italiani possono provare ad inserirsi : Il Limburgo meridionale, nella giornata di oggi, sarà teatro dell’Amstel Gold Race 2018, prima delle tre Classiche delle Ardenne che si chiuderanno settimana prossima con la Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Monumento della stagione. Lo scorso anno l’organizzazione ha modificato il percorso, ottenendo una gara scoppiettante, che potrebbe ripetersi anche in quest’edizione. Il Cauberg, che fino al 2016 era stata la salita che ...

Amstel Gold Race 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi domenica 15 aprile si correrà la Amstel Gold Race, prima gara del mitico Trittico delle Ardenne. Da Maastrick a Valkenburg, 260 chilometri durissimi caratterizzati da 35 strappi che creeranno una notevole selezione. Tra le ascese spicca naturalmente il Cauberg, la salita simbolo della ribattezzata Classica della birra. Quest’anno, con il nuovo percorso, il Cauberg potrebbe essere meno decisivo ma sicuramente regalerà spettacolo. Tra i ...

Amstel Gold Race l'ultima classica di Damiano Cunego : È stato bello per me confrontarmi con il mondo del ciclismo giapponese. Sono una grande nazione e come loro hanno imparato da noi a correre in bicicletta anche noi abbiamo imparato tanto da loro'. Ci ...

Amstel Gold Race 2018 - le dichiarazioni della vigilia. Philippe Gilbert : “Parto per vincere - ma con il nuovo finale sarà una corsa incerta”. Sagan : “La squadra è forte - sono fiducioso” : Domani si correrà la 53ma edizione dell’Amstel Gold Race che aprirà anche il Trittico delle Ardenne. La classica olandese offrirà grande spettacolo nei 260 km da Maastricht a Valkenburg con ben 35 strappi tra cui il durissimo Cauberg. Andiamo quindi a scoprire le sensazioni dei corridori più attesi, con le dichiarazioni della vigilia. Partiamo dal vincitore dello scorso anno, il belga Philippe Gilbert, che domani proverà a bissare il successo e ...

Ciclismo : domani la Amstel Gold Race : L'elenco dei favoriti è piuttostonutrito: tra loro il campione del mondo Peter Sagan, trionfatoredomenica scorsa alla Roubaix, Niki Terpstra che si è imposto nelFiandre, il campione olimpico Van ...

